Ученые: острота ума сохраняется до 60 лет

Вопреки распространенному убеждению в том, что скорость умственной деятельности замедляется после 20 лет, ученые заявили, что и по достижении 60 лет человек способен принимать быстрые адекватные решения.

Исследование немецких ученых Гейдельбергского университета опубликовано в журнале Nature Human Behavior. Эксперты проанализировали данные 1,2 миллиона человек в возрасте от 10 до 80 лет. В ходе эксперимента было установлено, что реакции людей ускоряются с подросткового возраста до 20 лет, а затем идут на спад.

По мнению авторов проекта, это происходит не из-за снижения скорости работы мозга, а, вероятно, связано с тем, что с возрастом людям необходимо больше уверенности для принятия решений. По новым данным, так называемая острота ума может оставаться на уровне 20 лет и в 60-летнем возрасте.