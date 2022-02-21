 

Большая часть средневековых подлинников о рыцарях безвозвратно утрачена

21.02.2022, 2:46, Новости дня
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Ученые Оксфордского университета вместе с коллегами из разных уголков Европы утверждают, что 90 процентов средневековых рукописей о героизме рыцарей безвозвратно утеряны во времени. Эксперты прибегнули к оценке с использованием экологических статистических моделей для перечета созданной литературы.

Одним из образцов героических средневековых текстов является сказание о короле Артуре и Ланселоте. Модель невидимых видов использует количество наблюдаемых видов, а также их численность для оценки численности дополнительных видов. В исследовательском процессе специалисты рассматривали количество сохранившихся копий каждой рукописи.

Было установлено исчезновение 62 процентов копий английских романтических и приключенческих рассказов. Количество исчезнувших копий аналогичных рукописей на ирландском языке – 19 процентов; на исландском – 23 процента.



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