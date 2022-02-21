Мнение: Письмо: “Это был подарок на день рождения”

Вот такое письмо еще разбирайте сами.

adf_asfd

Добрый день уважаемая Эволюция.

Продолжение одного онегина из «Письма: “Был рад, что отношения закончились” ».

Несколько лет назад вы разбирали моё письмо. Вот это ссылка на ту запись. https://evo-lutio.livejournal.com/754935.html Тогда это было самое начало отношений. Вы тогда сказали, что я девушку скорее всего обижу и она уйдёт. Было действительно пара моментов. Было и наоборот.

Собирался несколько раз отправить новое письмо на разбор, но так и не отправлял. Хотя проблема всегда была одна и та же. Я хочу второго ребёнка, девушка нет. Блог уже не читал несколько лет, но сейчас начал снова. Я разбил письмо на 2 части — что было после первого письма и что есть сейчас.

Что было дальше после разбора.

НГ2019 мы встречали в Москве.

Работа на фирме, где я был, закончилась. Проект решили не продлевать. Новую я искать не стал, потому что стал вплотную заниматься стартапом. В какой то момент мы смогли получить инвестиции и гос.поддержку.

С девушкой запланировали ребёнка и это был подарок мне на день рождения.

Беременность у неё проходила непросто. Плюс у меня постоянно небыло времени. В общем ей тяжело было. Но помогла корона, которая ковид, и локдауны.

Малыш родился летом 2020го. Когда ребёнок родился, я взял 3 недели отпуска и снова ушёл на работу, т.к. было завершение очень важного проекта для фирмы. Если бы не сделали, то можно было бы закрывать.

Я тогда думал, что если всё есть в плане вещей, то она должна справиться, остальные справляются. По крайней мере так эти остальные говорили. Оказалось, что нет. Ей было очень тяжело. Плюс её родители несмотря на то, что живут рядом, не стали помогать. Моя мама живёт в Москве, по этому могла помогать только финансово. Моей стартаперской зарплаты на всё не хватало, разумеется. Но, т.к. мама была помогать рада, в плане финансов проблем небыло.

В один день малыш так кричал от коликов, что закричался и перестал дышать. Девушка позвонила в службу спасения, и только она начала его откачивать, как он сам пришёл в себя. Секунд 30 не дышал. Но мама, разумеется, это пережила с трудом. Она потом несколько месяцев боялась с ним одна оставаться. Я взял отпуск, попытался её снова приучить, как реагировать на плачь, но у неё не получалось. Она не могла даже простые его сигналы правильно интерпретировать. Но к врачу в итоге так и не пошла, хотя я несколько раз договаривался.

На фирме у меня начался конфликт с другим главным учредителем. Конфликт лежал в плоскости планов развития. В какой то момент мы даже не могли уже нормально друг с другом разговаривать. После одного прямого разговора стало понятно, что кто то должен уйти. Решил уйти я, т. к. я чистый технарь, а фирма уже пошла по бизнес-рельсам и в моих навыках смысла было меньше. Ну и идея оставить часть доли себе, и при этом уйти на более спокойную работу, при этом делая интересные задания, мне понравилась. Но вот «развод» был очень жёстким с адвокатами и потерей нервов. Но то, что я хотел, я себе выбил.

Ситуация сейчас и проблема.

Сейчас я работаю в гос.секторе и паралельно учусь. При устройстве я специально договаривался так, чтобы у меня был гибкий график и с меня спрашивали результат а не часы. И в принципе свободного времени должно было быть много, но его всё равно нет.

Последние несколько месяцев я занимался сначала поиском дома. Потом вопросом кредита на этот дом. В Германии это отдельное искусство. Бюрократия адская. Паралельно шли ещё выяснения отношений через адвокатов с моими бывшими колегами. Вопрос успешного выяснения этих отношений, разумеется, означает шанс в будущем получить хорошую сумму денег и погасить ипотеку.

Но девушка мне постоянно ставит в вину, что она воспитывает ребёнка одна. Я езжу закупаться, готовлю, решаю все финансовые вопросы, вопросы жилья и т.д. Она даже не знает, сколько у неё денег на счёте. И меня это вполне устраивает – она отличная мама.

Но мне постоянно вменяют ввину, что я ничего не делаю для семьи. И вот это меня вообще убивает.

Я очень хочу второго ребёнка. Мне понятно, что я в первый раз сделал много ошибок и ей было очень тяжело. При покупке дома мы договорились, что я соглашаюсь на тот дом, который она хочет, а она соглашается на второго ребёнка. При этом второй ребёнок будет, когда моя мама уже выйдет на пенсию, а я разгребу всё, чтобы у меня точно месяца три было времени свободного, т. е. Вот вообще на работу не ходить.

Но вот сегодня опять диалог по ватсапу. Мы немного поругались, но потом помирились. Она осталась дома ребёнка спать укладывать(обычно я это делаю). А я сам в магазин поехал и на работу. У меня экзамен через неделю, на работе готовиться удобней.

Она: Ты такой какой есть и я должна это принимать. Я тоже такая какая есть и я не хочу второго ребёнка.

Я:Ок. Но при покупке дома ты мне обещала. Но ок. Понял тебя.

Она: Ты мне свободное время обещал и семейный день без телефона. Но ок, я тебя поняла. Спокойной ночи. Смайлик с сердечком.

Я: Я тебе сказал- после экзамена.

Она: Ну так учи наконец.

Я: Я ещё в магазине (Она мне список покупок дала). Второй ребёнок для меня важен.

Она: для меня нет. Для меня важно время вместе. Я не готова собой жертвовать.

Я: Если ты имеешь ввиду, время с ребёнком для тебя жертва, то ок.

Она: У меня есть А. и мне хватает. Я всегда охотно с ним каждую минуту. Но я только одна, и по этому одного мне хватит.

Я: Ок, Тогда давай не будем расписываться.

Она: Ок, ты можешь себе искать другую.

Я: Ок, я тебя понял.

Я спустя полчаса: Я тебя люблю и хочу второго ребёнка с тобой, а не с кем то ещё. Но у нас столько ресурсов, сколько есть. Твоему брату помогают родители его жены. Мне, к сожалению, не помогают. Только моя мама деньгами, что уже очень хорошо. Я понимаю, что ты не хочешь второго ребёнка, это твоё право разумеется, несмотря на то, что ты мне пообещала. Но я очень хочу второго. Мне нужно подумать, что мне делать после того, что ты мне сказала.

Она: Мой брат проводит каждый день время с семьёй. Он держит каждый день дочку долго на руках, он с ней играет. У тебя нету на нас времени. Я понимаю, что у тебя много дел. Я это понимаю и по этому не хочу ещё раз быть одной с ребёнком. Другие не заменят отца. Даже если есть помощь. Я имею ввиду семёй быть вместе а не рядом. Я тебя тоже очень люблю, но ты требуешь того, что выше моих сил. По этому я это написала. Всё, учи давай.

Я: Мы договорились, что второй ребёнок только когда я разгребу всё и моя мама выйдет на пенсию(мама хочет помочь).

Она: Но ты тоже должен быть!

Я: Поэтому я и говорю «когда разгребу всё». Я очень хочу с тобой вместе фильм посмотреть. Но сейчас это успех, если мы нормально работать и спать можем.

Она: Я подожду, пока у тебя время на нас появится.

Я: Работа, домашние дела, дом, ремонт дома сейчас будет, переезд. Если я это не сделаю, никто это не сделает.

Она: Давай учи. Смайлик с сердечком.

Я: Я тебя очень люблю

Она: Я тебя тоже очень люблю.

В общем я её люблю и хочу с ней второго. Но если она так ставит вопрос, то жениться я не хочу, просто потому, что я хочу второго ребёнка и лишние проблемы с разводом мне не к чему.

Разумеется, если до этого дойдёт, я собираюсь выплачивать ипотеку дальше за двоих и т. д. На самом деле мне очень грустyо такое слышать. Это её право не хотеть, но я с очень не маленькой вероятностью уверен, что порознь нам обоим будет только хуже. Но пара лет ещё всё равно есть, так что буду ждать.

С Уважением,

adf_asdf