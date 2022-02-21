 

Мнение: Госдеп США предупреждает об угрозе терактов в России

21.02.2022, 2:37, Разное
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Посольство США в России выпустило предупреждение об угрозе террористических актов на территории России, в том числе в Москве и Петербурге. Ссылаются на некие неназванные заявления неких медиа-ресурсов. Теракты по заявлению посольства США могут пройти на железнодорожных станциях, станциях метро, в торговых центрах и других местах массового скопления гражданских лиц.

Стоит помнить, что США являются крупнейшим спонсором и создателем террористических группировок в мире и данное предупреждение звучит в первую очередь как угроза осуществления терактов на территории РФ.

МИД РФ резонно интересуется, передавал ли Госдеп США информацию об угрозе терактов российским правоохранительным органам. Но это скорее всего просто риторический вопрос.

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Источник: Colonel Cassad



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