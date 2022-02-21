«Становитесь рядом с нами»

Открытое письмо независимых американских и российских женщин с призывом к миру.



Графити: за мир между Россией и Украиной. Фото: EPA

Мы, женщины из США и России, глубоко встревожены риском возможной войны между нашими странами, которые обладают 90% мирового запаса ядерного оружия.

Мы — матери, дочери, бабушки, и мы сестры друг другу.

Сегодня мы стоим рядом с нашими сестрами из Украины, ее Востока и Запада, чьи семьи и чья страна страдает, уже погибли более 14 000 человек.

Мы выступаем все вместе за мир и дипломатию, с уважением ко всем.

Нас объединяет вера в то, что дипломатия, диалог, взаимное участие в решении вопросов и обмен прежде всего необходимы для того, чтобы положить конец возникшему кризису и предотвратить катастрофический военный конфликт, который может выйти из-под контроля — и поставить мир на грань ядерной пропасти.

Для США и РФ единственный здравомыслящий и гуманный путь — это принципиальная приверженность ясной, созидательной и непрерывной дипломатии — никак не военные действия.

В этот опасный момент, вместо того чтобы обмениваться обвинениями, мы должны искать альтернативы XXI века — альтернативы бессмысленным военным конфликтам и безрассудным тратам на войны. Настало время заново переосмыслить безопасность, чтобы женщины, семьи и наши дети могли жить в мире.

Сейчас, когда мы находимся, быть может, в самый опасный момент со времен Карибского кризиса, мы призываем СМИ в обеих наших странах прекратить раздувать пламя войны. Мы призываем СМИ следовать своей моральной ответственности, призываем журналистов напоминать о цене войны, о кровопролитии и потерянных жизнях, призываем требовать подтверждения тем заявлениям, которые обостряют напряженность, и иметь мужество бить тревогу о риске обострения для возникновения ядерной войны, которая, как мы знаем, означает конец всего.

В то время, когда бедность нарастает в США, Украине, России, когда весь мир стоит перед экзистенциальной угрозой изменения климата, пандемии, которая уже несла 5,75 миллиона жизней и продолжает уносить новые, уменьшает продолжительность жизни и увеличивает неравенство повсюду, не пора ли взглянуть на все по-новому?

Как было бы важно найти время и изложить видение XXI века — не только в плане продвижения мира и безопасности, но и в плане того, как объединить мир — по существу, представить новый реализм! Какой могла бы выглядеть созидательная, гуманная дипломатия? Если подойти к этому вдумчиво, она могла бы сделать намного больше, чем преодолеть украинский тупик, — она могла бы проложить путь к широкому сотрудничеству США, РФ и Европы и так далее в области климата, разоружения и многого другого. Она могла бы заронить семена новой, демилитаризованной и основанной на общей безопасности архитектуры.

Мы, независимые женщины, стремящиеся к миру и безопасности, понимаем важность участия ума и сердца в этом процессе. Мы призываем разделить наш призыв к миру и побуждать правительства продолжать разговор, продолжать ясную, творческую и непрерывную дипломатическую работу.

Мы переживаем время страха, но также — время надежды и возможностей. Мир находится в движении, будущее еще не написано. Как американки и русские, мы понимаем важность снижения напряжения между нашими странами. Мы предлагаем более реалистический и более мудрый подход, нежели подготовка к вооруженному конфликту, который может повлечь неописуемую ядерную войну.

Мы стоим вместе и призываем к миру. Становитесь рядом с нами.

Джеки Абрамян, писатель

Надежда Ажгихина, журналист

Доктор Сьюзен Аллен, директор Центра построения и практики мира, Школа Картера по построению мира и разрешению конфликтов, Университет Джорджа Мейсона

Наталья Биттен, журналист, феминистка

Елизавета Ведина, художник-иллюстратор

Наталья Журина, сотрудник по исследовательским и образовательным программам, Организация по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне

Паола Карб, Центр построения и практики мира, Университет Джорджа Мейсона

Сандра Клин, член правления Эмерита Фонда биосферы, основатель и редактор издания «Танец духа», писатель

Дулсе Кугелман, Центр гражданского построения мира

Синтия Лазарофф, основатель инициатив «Женщины, меняющие наше ядерное наследие» и «Ядерный призыв проснуться», член правления инициативы «Планета», член правления Американского комитета «За американско-российское согласие»

Сара Линдерман-Комарова, писатель, исследователь и активист

Ольга Малютина, художник

Ева Меркачева, журналист, член Совета по правам человека РФ

Галина Михалева, председатель гендерной фракции партии «Яблоко»

Лариса Михайлова, старший научный сотрудник факультета журналистики МГУ, научный секретарь Российского общества по изучению американской культуры

Галя Морелл, полярный исследователь и художник, соучредитель инициативы народной дипломатии «Арктика без границ»

Марина Писклакова-Паркер, доктор социологии, исследователь, основатель и руководитель правления Центра профилактики насилия «Анна»

Джоан Портер, активист

Энн Райт, полковник американской армии, дипломат в отставке, член правления организации «Ветераны за мир»

Карен Сперлинг, автор и издатель

Светлана Свистунова, журналист, документалист

Доктор Анн Финч, профессор Университета Висконсина, руководитель рабочей группы «За мир и просвещение в области ядерных вооружений» Ротари-клуба, «Чемпион мира» Ротари-клуба 2017 года

Катрина ванден Хувел, председатель редакционного совета и издатель журнала «Нейшн», член правления Американского комитета «За американско-российское согласие»

Любовь Штылева, основательница Конгресса женщин Кольского полуострова

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