 

В Днепре сотрудники ГСЧС спасли на реке пятерых человек

21.02.2022, 1:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Около 15.00 спасатели получили сообщение о провалившемся под лед на реке мужчине.

“Три сотрудника Национальной полиции, которые первыми прибыли к месту происшествия, пытались спасти рыбалку, однако сами провалились под лед (один полицейский – на расстоянии около 70 метров от берега, двое полицейских – на расстоянии около 40 метров от берега). Также провалился под лед на расстоянии около 40 метров местный житель, пытавшийся помочь сотрудникам Национальной полиции”, – говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС спасли пять человек: троих полицейских, местного жителя и рыбака. Последний позже умер в автомобиле скорой помощи, его личные данные устанавливаются.

ВИДЕОВидео: Головне Управління / YouTube


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Су-27 подняли на перехват самолета-разведчика США над Черным морем

06.03 / Член ОП: В инциденте с избиением танцующих на дороге кавказцев были виноваты обе стороны

30.08 / “Желаем сохранить увровень доверия”. СТБ больше не будет проводить нацотбор на “Евровидение” вместе с Общественным

26.02 / В мире: Байден начал ядерную сделку с Ираном с авиаудара

04.02 / Минтранс обозначил сроки введения платного проезда по улицам Москвы

27.09 / «Яблочные» смартфоны сравнили по скорости зарядки

29.11 / В Газпроме не увидели признаков возможного снижения цены на газ

27.08 / Путин поручил разобраться с размытием доли государства в Башкирской содовой компании

31.10 / Девять российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

09.02 / В Киеве за 11 млн грн обновят систему оповещения на случай чрезвычайной ситуации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика