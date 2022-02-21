Украина ожидает, что Россия согласится принять участие в консультациях в будапештском формате – МИД

“Надо честно сейчас проверить, работает ли система безопасности, созданная Будапештским меморандумом и связанными с ним решениями, или не работает. Мы это сделаем искренне, с благими намерениями”, – сказал Кулеба, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о Будапештском меморандуме, озвученное 19 февраля.

МИД обратится ко всем государствам – гарантам по Будапештскому меморандуму с предложением провести консультации “и выйти из них с конкретными решениями о шагах, которые будут предприняты для обеспечения безопасности Украины”, сообщил министр.

“Отказ Российской Федерации от проведения таких консультаций, по мнению Украины, не должен влиять на решения других государств-гарантов по участию в консультациях. Эти гарантии безопасности предоставлялись Украине в 1994 году не от группы стран, а каждой страной индивидуально, и эти гарантии были объединены в одном документе. Поэтому отказ России не является основанием для непроведения консультаций. Впрочем, мы надеемся, что Российская Федерация все же подтвердит свое участие. Дальше, в зависимости от того, чем завершится этот этап, мы понимаем варианты дальнейшего движения, и мы будем двигаться вперед в зависимости от развития событий”, – добавил глава МИД.

Контекст:

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

В январе 2021 года Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире “умножены на ноль”.

19 февраля 2022-го, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава государства, сказал, что Украина может поставить под сомнение обязательства по Будапештскому меморандуму.

“С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств – гарантов Будапештского меморандума. Трижды – безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я как президент – впервые. Но и Украина, и я делаем это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, у Украины будет полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года подвергнуты сомнению”, – заявил он.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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