 

Украина ожидает, что Россия согласится принять участие в консультациях в будапештском формате – МИД

21.02.2022, 1:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Надо честно сейчас проверить, работает ли система безопасности, созданная Будапештским меморандумом и связанными с ним решениями, или не работает. Мы это сделаем искренне, с благими намерениями”, – сказал Кулеба, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о Будапештском меморандуме, озвученное 19 февраля.

МИД обратится ко всем государствам – гарантам по Будапештскому меморандуму с предложением провести консультации “и выйти из них с конкретными решениями о шагах, которые будут предприняты для обеспечения безопасности Украины”, сообщил министр.

“Отказ Российской Федерации от проведения таких консультаций, по мнению Украины, не должен влиять на решения других государств-гарантов по участию в консультациях. Эти гарантии безопасности предоставлялись Украине в 1994 году не от группы стран, а каждой страной индивидуально, и эти гарантии были объединены в одном документе. Поэтому отказ России не является основанием для непроведения консультаций. Впрочем, мы надеемся, что Российская Федерация все же подтвердит свое участие. Дальше, в зависимости от того, чем завершится этот этап, мы понимаем варианты дальнейшего движения, и мы будем двигаться вперед в зависимости от развития событий”, – добавил глава МИД.

Контекст:

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

В январе 2021 года Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире “умножены на ноль”.

19 февраля 2022-го, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава государства, сказал, что Украина может поставить под сомнение обязательства по Будапештскому меморандуму.

“С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств – гарантов Будапештского меморандума. Трижды – безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я как президент – впервые. Но и Украина, и я делаем это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, у Украины будет полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года подвергнуты сомнению”, – заявил он. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / «Вашингтон Пост»: Госдепартамент аннулировал визу украинскому помощнику Джулиани

13.11 / В Кремле ответили на упреки в адрес РФ из-за Карабаха

03.05 / Боевики три раза нарушили режим перемирия на Донбассе – штаб ООС

07.01 / Участники беспорядков в Казахстане признались в употреблении стимуляторов

05.09 / Бывший кандидат в президенты США Буттиджич и его партнер Частен усыновили двух детей

10.05 / В Израиле заявили о пуске трех ракет по территории страны

14.01 / “Безнаказанность ведет к деградации”. Навальный заявил, что Следственный комитет РФ отказался проверять группу, его вероятных отравителей, из ФСБ

07.07 / Кремль рассказал о позиции по голосованию на выборах в течение нескольких дней

03.04 / Тупицкий не явился в суд, где ему должны были избирать меру пресечения. Заседание перенесли

04.11 / Под брендом HP выходит новый игровой монитор с частотой 240 Гц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика