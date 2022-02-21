Американский телеканал сообщил о «приказе» ВС РФ о «вторжении» на Украину

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21.02.2022, 1:25, Новости дня
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Американский телеканал CBS без приведение каких-либо доказательств сообщил, что российские войска якобы «получили приказ» о «вторжении» на Украину.

«Разведка сообщает, что российские войска получили приказ вторгнуться на Украину», – сообщил в эфире телеканала корреспондент Дэвид Мартин. Так он объяснил слова президента США Джо Байдена, который ранее утверждал, что российское руководство якобы приняло решение о «вторжении», передает РИА «Новости».

В воскресенье посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил американскому телеканалу CBS, что РФ не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины. Он также отверг обвинения в том, что РФ якобы собирается «напасть» на Украину. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» РФ на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.

В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что РФ якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что РФ якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось. Впоследствии американское издание Politico назначило новые даты «вторжения» РФ на Украину. Теперь, как утверждают аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркивал, что утверждения о «вторжении» РФ на Украину – это пропаганда, фейки и вымыслы. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД заявляли, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. На Смоленской площади подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований РФ по гарантиям безопасности.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.



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