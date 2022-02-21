В Китае создана технология для борьбы с сахарным диабетом

В Китае смогут пересаживать искусственно выращенные части поджелудочной железы пациентам с сахарным диабетом. Исследование описано в научном издании Nature Medicine.

По данным источника, сахарный диабет входит в число наиболее распространенных в мире заболеваний, от осложнений которого каждый год умирают около двух миллионов человек. Диабет поражает не только конечности, но также глаза, почки, сосуды, сердце и другие органы.

Инсулинотерапия при длительном применении не дает гарантии от возможных осложнений. В Китае разработали революционное решение для лечения сахарного диабета – выращивание островковых клеток, вырабатывающих инсулин, из стволовых. Затем готовые клетки следует пересадить человеку с диабетом. Так его поджелудочная железа сможет вырабатывать инсулин.