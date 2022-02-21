 

В Китае найдены окаменелости двух неизвестных птиц

21.02.2022, 1:16, Новости дня
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На северо-западе Китая ученые нашли окаменелые останки доисторических птиц. Две окаменелости принадлежат новым видам — Meemannavis ductrix и Brevidentavis zhangi, оставшиеся относят к  самой распространенной региональной птице под названием Gansus yumenensis.

Благодаря находкам ученые смогут расширить познания в анатомии доисторических птиц, а также получат возможность проследить их связь с современными видами. Подробнее обо всем можно прочитать в Journal of Systematics and Evolution.

Анализируемые образцы представляют собой фрагменты черепа и шеи. При помощи тщательной компьютерной томографии ученые определили, что две окаменелости из шести принадлежат к ранее неописанным видам и родам доисторических птиц.



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