Россия сплотила Европу. Против себя

Неделя интенсивных переговоров западных союзников на фоне объявленного, но не состоявшегося вторжения.

Декабрьский ультиматум РФ Западу и события вокруг Украины потрясли Европу, как и весь евроатлантический мир, поставили Россию, почти забытую, сразу в центр внимания. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, если целью Владимира Путина было вернуть роль глобального игрока, то он достиг определенного успеха: теперь все с ним разговаривают, он оказался в центре политической игры.

Фото: East News

Уходящая неделя в Европе была особенно насыщена политической активностью, связанной с Россией и кризисом вокруг Украины, который здесь назвали самым тяжелым кризисом в области безопасности после холодной войны.

17 февраля главы государств и правительств стран ЕС, собравшиеся в Брюсселе по случаю саммита ЕС — Африка, на время забыли о нем, чтобы провести в полдень чрезвычайное заседание Европейского совета, посвященное украинским событиям. Саммит был неформальным и чисто информационным. Европейские лидеры никаких решений не принимали. Председатель Евросовета Шарль Мишель в коротком коммюнике сообщил, что первые лица договорились «использовать все дипломатические инструменты и форматы для деэскалации». Незадолго до начала встречи он переговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ближе к концу дня к дворцу «Европа», где собрались лидеры ЕС и Африки, подъехал глава внешнеполитического ведомства ЕС Боррель, добравшийся через пробки в восточную часть Брюсселя из северной, где находится штаб-квартира НАТО. Там он участвовал во встрече министров обороны стран НАТО, посвященной в основном той же российско-украинской теме.

Позднее он сказал журналистам, что срочно собрал Совет ЕС на уровне послов.

Ни у кого нет доказательств объявленного Россией отвода войск от украинской границы, сказал он.

В последние часы были интенсивные обстрелы, сильные бомбежки, бои, а также много дезинформации с российских сайтов о якобы многочисленных нападениях на русских на востоке Украины.

Отвечая на вопрос, живы ли еще минские соглашения, он ответил, что в «нынешней обстановке речь идет не о Минске, а о проблемах безопасности на границе». ЕС сосредоточит все усилия на дипломатии, но уже подготовил «полный пакет санкций» против России. «Если будет агрессия, я немедленно созову Совет [министров] по иностранным делам, чтобы предложить этот пакет. И я уверен, что даже если потребуется консенсус, совет их утвердит». Кто-то спросил: «Даже Венгрия?» «Я сказал, все», — ответил Боррель.

Накануне в среду, в день анонсированного некоторыми западными СМИ и политиками военного вторжения РФ на Украину, в брюссельской штаб-квартире НАТО собрались на двухдневное совещание министры обороны стран западного военного альянса, отношения с Россией и украинский кризис обсуждались на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, а в пятницу в Мюнхене открывается традиционная конференция по безопасности, та самая, на которой в 2007 году произнес свою знаменитую речь Путин. На этот раз от официальной РФ там никого не будет.

Министерские совещания в НАТО проходят в закрытом режиме, а из пресс-конференций генерального секретаря выход скуден. Он состоит из повторения утвержденных для публики тезисов.

Генсек Йенс Столтенберг сказал на итоговой пресс-конференции в четверг, что НАТО продолжает прилагать активные усилия по поиску политического решения серьезного кризиса, вызванного наращиванием Россией военной мощи на Украине и вокруг нее. Несмотря на заявления Москвы, они пока не видят признаков отвода войск или деэскалации. Наоборот, наращивание сил РФ продолжается.

Он повторил свое приглашение РФ вновь встретиться в Совете РФ — НАТО. Но также предупредил, что НАТО готова обсуждать конкретные вопросы безопасности, но не пойдет на компромисс по основным принципам: праву каждой нации выбирать свой путь обеспечения безопасности и готовности союзников защищать всех членов альянса. Москва предложила юридически обязывающий договор, нарушающий эти принципы, сказал генсек.

Что касается договоренностей 1997 года, то НАТО считает, что выполняла их до 2014 года, пока РФ не нарушила территориальную целостность соседней страны.

«Мы усилили свое присутствие на восточном фланге скромными оборонительными силами, боевыми группами в странах Балтии и Польше… В свете того, что произошло на Украине и вокруг нее, а также присутствия российских войск в Белоруссии, мы рассматриваем следующие шаги, включая размещение боевых групп в Румынии и на юго-востоке», — сказал шеф НАТО. Но подчеркнул, что альянс не собирался и не собирается размещать никаких ракет и других наступательных вооружений на Украине.

В рамках совещания натовских министров состоялись встречи с министрами обороны Украины и Грузии, претендующих на членство в НАТО, а также Финляндии и Швеции, до сих пор не претендовавших, но в свете последних событий заявивших и о своем неотъемлемом праве на это. Совет НАТО отказался от требования РФ отозвать решение Бухарестского саммита 2008 года о натовской перспективе для Украины и Грузии и подтвердил политику «открытых дверей» НАТО.

Российские информационные агентства, сообщая о резолюциях Европарламента, всегда спешат оговориться, что его внешнеполитические решения носят рекомендательный характер. Это верно. Но к ним прислушиваются лидеры стран союза. Это как больничный градусник, барометр, инструмент обратной связи. Он показывает общественные настроения в 27 странах Европы. В этом смысле интересно было послушать дискуссию на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.

На заседании в среду присутствие было максимальным для ковидного времени. Обсуждалась тема «Отношения ЕС и России, европейская безопасность и военная угроза РФ Украине». Было все высшее брюссельское руководство ЕС: председатель Евросовета Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам Боррель.

Хотя назначенного на этот день «военного вторжения» РФ на Украину не состоялось, а Кремль пояснил об отводе российских войск к местам постоянной дислокации, европейцы выражали не более чем «осторожный оптимизм».

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Шарль Мишель, работа которого — вести собрания первых лиц и сглаживать острые углы в спорах, сказал, что европейцы «никогда не переставали отдавать приоритет дипломатическим каналам». «Даже когда казалось, что эти усилия не приносят немедленных и ощутимых результатов».

Фон дер Ляйен (в прессе для краткости — ФДЛ), ведомство которой разрабатывает тренды экономического развития ЕС и направляет триллионные денежные потоки, прозрачно напомнила, что военная сила — это не конек ЕС. «Сама причина создания нашего союза состоит в том, чтобы положить конец войнам в Европе», — начала она свое выступление.

Сегодняшние картинки из Киева — убежища в подвалах, собранные чемоданы для эвакуации — будто из 1940-х годов, давно похороненных в анналах истории.

Как и многое другое из тех памятных времен.

«Идея сфер влияния — это призрак прошлого века», — сформулировала она свой месседж Кремлю от имени экономической мощи ЕС.

Глава Еврокомиссии рассказала о санкциях против РФ на случай вторжения на Украину, если такое все же случится. «Мы работали над пакетом санкций в тесном сотрудничестве с нашими друзьями в США, Великобритании и Канаде», — сказала она, уточнив, что речь идет не только о заморозке европейских активов многих россиян и запрете на их въезд в ЕС. Мол, это на поверхности. Глубже — долгосрочное воздействие на стратегический интерес России. Он, по мнению ФДЛ, в том, чтобы диверсифицировать однобокую экономику и устранить существующие пробелы: «Но для этого им нужны технологии, в которых у нас мировое лидерство. РФ почти полностью зависит от нас в высокотехнологичных компонентах. Наши санкции могут очень сильно укусить, и Кремль это хорошо знает».

ФДЛ также рассказала о готовности ЕС на случай, если российское руководство решит использовать в качестве оружия энергоносители. Правда, оговорилась, что «Газпром» при высоком спросе уже ограничивает поставки газа в Европу. И это при самом низком за 10 лет уровне в европейских хранилищах, отсутствии продаж на спотовом рынке, когда, если следовать экономическим законам, а не политическим указаниям, поставки должны бы автоматически вырасти: «Такое поведение уже подорвало доверие к РФ как к надежному поставщику энергии».

ЕС также ведет переговоры с рядом стран, готовых нарастить экспорт сжиженного природного газа в ЕС. В январе были рекордные поставки СПГ — более 120 судов и 10 млрд кубометров. После присоединения Крыма к РФ ЕС увеличил количество СПГ-терминалов, расширил общеевропейскую сеть трубопроводов и электрических соединений, делая свой энергетический рынок системой сообщающихся сосудов.

«В последние недели мы рассмотрели возможные сценарии сбоев на случай, если РФ частично или полностью прекратит поставки газа в ЕС. И я могу сказать, что, согласно нашим моделям, мы можем быть спокойны за нынешнюю зиму», — сказала немка, видимо, реагируя на прогнозы прокремлевских СМИ о том, что без российского газа Европа вымерзнет. А один из уроков из этого кризиса — ускорение диверсификации источников энергии, избавление от зависимости Европы от российского газа и увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии.

Взявший потом слово верховный представитель ЕС Боррель призвал не преуменьшать тяжесть нынешнего кризиса по поводу Украины, потому что его исход «определит будущее человечества». «Все люди должны быть встревожены тем, что там происходит. Если снова утвердится право сильнейшего, когда одна страна угрожает другой, может напасть на нее и раздробить ее территориально, мы вернемся в историческое прошлое».

«Что мы можем предусмотреть?» — вопрошал он. Среди «очень тревожных событий» назвал голосование в Думе с просьбой к Путину признать независимость «республик» на Донбассе.

Никто не знает, что собирается делать Путин, но ясно, что Евросоюз должен продолжать предлагать ему одновременно две вещи:

готовность участвовать в переговорах и способность реагировать своими инструментами сдерживания. «Да, у РФ есть тоже проблемы безопасности, которые надо принимать во внимание», — признал глава дипломатии ЕС, обозначив таким образом предмет переговоров.

Дискуссия, в ходе которой выступили около 100 европейских парламентариев, показала редкое единодушие под сводами амфитеатра в Страсбурге. Подавляющее большинство выступило в поддержку Украины, с осуждением требований России.

«Речь идет не об Украине, а о нас, — рассуждал лидер христианских демократов, крупнейшей фракции Европарламента, немец Манфред Вебер. — Кремль боится, что наша модель общества может утвердиться на Украине». Действия РФ — «это атака на то, как современные государства должны обращаться друг с другом», вторит ему соотечественница из европейских «зеленых» Ска Келлер: «Путин бросает вызов нам как европейцам». Она и еще несколько депутатов (в том числе многие — из Германии) призывали отказаться от «Северного потока — 2» как орудия давления Москвы.

Марко Дзанни от итальянской правопопулистской партии «Лига» выразил солидарность с Украиной, призвал ЕС больше помогать ей и критиковал союз за то, что тот «ничего не сделал для освобождения от энергетической зависимости от России». За что ему вскоре досталось от другого итальянского депутата. Тот напомнил, что «Лига» в свое время получала от Кремля деньги, чтобы прийти к власти, и поддерживала Путина, а сейчас перекрасилась.

Фото: East News

Были и выступления, в которых звучало неприятие мнения мейнстрима. Мартин Шридеван от немецкой партии «Левые» настаивал, что Запад сам виноват тем, что постоянно отдалял от себя Россию (исключив из G8 и т. п.), не выполнил обещания не расширять НАТО. Греческий коммунист потребовал ликвидировать все американские военные базы в Европе. Представитель австрийских правопопулистов нажимал на историю, напомнив о «пробирке Пауэлла с белым порошком», об украинском бизнесе Байдена-младшего, и призвал решать все проблемы без американцев. Кто-то размышлял: если РФ не чувствует себя безопасной в Европе, то и европейцы не будут в безопасности.

Ветеран Европарламента, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, констатировал «исключительное единство»: все солидарны с Украиной и осуждают Кремль, «кроме крайне левых, которые думают, что еще существует Советский Союз, и крайне правых, которых финансирует Путин».

А Боррелю жанр заключительного слова — без бумажки, экспромтом — позволил дать свободу собственным размышлениям. Украина, считает он, представляет для РФ не военную угрозу, а политическую, потому что если ей удастся построить «живую демократию и процветающую экономику, то она станет примером». А в РФ после 20 лет правления Путина «экономика в плохом состоянии, а [политическая] система становится все более автократичной, еще авторитарной».

Боррель уверен, что Москва намеренно игнорирует Евросоюз, в том числе в дискуссиях по безопасности, потому что Россию и Европу разделяют идейные различия, а президенту Путину глубоко чужды ценности, которые ЕС продвигает и защищает. «Не сводите это к расширению НАТО. Проблемой остается борьба разных политических и экономических систем, разных ценностей и образов жизни…

Это битва не между армиями, а битва за идеи, которая иногда гораздо серьезнее».

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Координатор внешней политики ЕС (которая по-прежнему находится в компетенции стран-членов, а не союза) ответил депутатам, которые подозревают Германию и Францию в ведении своей игры с Россией и Украиной с собственными инициативами в качестве членов «нормандского формата».

«Могу вас уверить (он перешел с английского на французский)… Президент [Франции Эмманюэль] Макрон, а также Германия проводят политику, направленную на мирное разрешение кризиса. Но все эти инициативы были реализованы в соответствии с позицией ЕС и с большой прозрачностью». О них Макрон и Олаф Шольц, дескать, ставили в известность Брюссель до и после своих визитов в Киев и Москву. «Так что будьте спокойны, дамы и господа депутаты. Инициативы, предпринятые то здесь, то там отдельными государствами-членами [ЕС], не ослабили европейского единства».

Боррель, как и фон дер Ляйен, не упустил случая публично уколоть министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который было направил 36 писем каждому государству — члену ЕС и каждому члену НАТО с одинаковыми требованиями. «Наверное, посылая письма, он надеялся получить разные ответы». Но получил только два ответных письма: от Борреля от имени ЕС и от Столтенберга от имени НАТО. «В очередной раз российское правительство попыталось нас разделить, но попытка не удалась», — заметил дипломат.

Александр Минеев, Соб. корр. в Брюсселе

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