 

“Очередная провокация с целью обвинения ВСУ”. Российско-оккупационные войска стреляли в направлении Луганска из тяжелого вооружения – штаб ООС

21.02.2022, 0:05, Новости дня
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“Российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию – открыли огонь из тяжелого вооружения по населенному пункту Луганск. Сегодня около 21.00 российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию с целью обвинения украинских военных. Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения из района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска. При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов. Очевидно, что противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины и нагнетания ситуации”, – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что такими действиями оккупанты “в очередной раз продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей”.

“Командование операции Объединенных сил официально сообщает, что подразделения Объединенных сил неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права. Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант”, – подчеркнули в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/500334711663657/

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предположил, что провокации в ОРДЛО организовываются для оправдания ввода на оккупированную территорию регулярных воинских частей из России под видом миротворцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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