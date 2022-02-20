 

Москва потребовала от посольства США объяснить сообщение о терактах в России

20.02.2022, 23:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова потребовала от посольства Соединенных Штатов в Москве объяснить публикацию предупреждения для американцев о возможности терактов в России.

«Посольство США в Москве опубликовало предупреждение для американцев о возможных терактах в России. Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, 14 декабря минувшего года в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) заявили, что спецслужбы и правоохранительные органы в 2021 году не допустили свершения терактов на территории России. За год в РФ были нейтрализованы 23 бандита, включая четырех главарей банд, задержаны 312 боевиков, органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций.

В начале декабря был задержан житель Киевской области – агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленный в Россию для совершения теракта.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / Путин поручил завершить разработку плана по развитию Арктики в течение месяца

14.08 / МВД Беларуси завело уголовное дело в отношении основателя Telegram-канала NEXTA

03.02 / «Союз-2» с военным спутником стартовал с Плесецка

14.07 / Снижение среднего возраста больных COVID-19 может быть предвестником начала новой волны в Украине – НАН

22.10 / Киев предложил Газпрому скидку в 50% на транзит газа сверх контракта

02.12 / Нурмагомедов прокомментировал свое высказывание в адрес Макрона

28.09 / Россия призвала к сдержанности по ситуации в Нагорном Карабахе

01.01 / В США коронавирусом заразилось более 20 млн человек

17.02 / Зеленский ужесточил санкции против украинского блогера Анатолия Шария и его жены

27.06 / В Москве зафиксировали абсолютный рекорд смертности от COVID за сутки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика