 

Джастин Бибер заразился коронавирусом

20.02.2022, 23:55, Новости дня
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Канадский певец Джастин Бибер заразился коронавирусом и отменил предстоящее выступление в американском Лас-Вегасе, сообщил портал TMZ.

Как сообщил порталу представитель певца, Бибер должен был выступить с концертом в Лас-Вегасе (штат Невада) в воскресенье, однако изменил свой график выступлений в связи с заражением, перенеся выступление на лето, передает ТАСС.

Кроме того, как отмечает портал, у поп-звезды запланированы концерты в городе Глендейл (штат Аризона) и в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) 22 и 24 февраля соответственном. Пока неизвестно, будут ли отменены и эти выступления.

В воскресенье также стало известно, что королева Великобритании Елизавета II получила положительный тест на коронавирус, у нее проявились легкие симптомы заболевания, напоминающие симптомы простуды.



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