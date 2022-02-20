Зеркальный тест показал, что рыбы обладают самосознанием

Японские ученые Высшей школы естественных наук Университета в Осаке с помощью зеркального теста доказали, что рыбы имеют самосознание.

Зеркальный тест, доказывающий наличие самосознания у животных, удалось осилить шимпанзе. В ходе тестирования животные должны отреагировать на метку, оставленную на их теле учеными, в зеркале. Так, три из четырех особей рыб, плавая перед зеркалом, несколько раз почесали место с коричневой меткой L на голове.

Ввиду критических замечаний, последовавших со стороны оппонентов, ученые увеличили размер выборки до 18 рыб и получили положительный результат в 94 процента, то есть на метку отреагировали 17 плавающих рыб.

Кстати, цвет метки – коричневый – выбран неспроста. Корм, которым питаются эти рыбы, имеет аналогичный окрас.