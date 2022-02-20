 

Зеркальный тест показал, что рыбы обладают самосознанием

20.02.2022, 23:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Японские ученые Высшей школы естественных наук Университета в Осаке с помощью зеркального теста доказали, что рыбы имеют самосознание.

Зеркальный тест, доказывающий наличие самосознания у животных, удалось осилить шимпанзе. В ходе тестирования животные должны отреагировать на метку, оставленную на их теле учеными, в зеркале. Так, три из четырех особей рыб, плавая перед зеркалом, несколько раз почесали место с коричневой меткой L на голове.

Ввиду критических замечаний, последовавших со стороны оппонентов, ученые увеличили размер выборки до 18 рыб и получили положительный результат в 94 процента, то есть на метку отреагировали 17 плавающих рыб.

Кстати, цвет метки – коричневый – выбран неспроста. Корм, которым питаются эти рыбы, имеет аналогичный окрас.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России

28.06 / В мире: Поправки к Конституции защитят Курилы от Японии

28.02 / Facebook выплатит пользователям $650 млн за нарушение конфиденциальности

23.08 / Россия разжигает ненависть в оккупированном Крыму на религиозной почве – представительство Украины при ООН

21.01 / Cummins и Isuzu Motors вместе создадут прототип электрического грузовика

09.09 / В РФ отреагировали на видеообращение Тихановской

15.03 / Bloomberg – в ЕС хотят смягчить подход к России — но согласны с этим далеко не все

14.02 / Шутка про землетрясение и аварийные дома возмутила жителей Грузии

22.11 / Трамп заявил о достаточности доказательств фальсификации выборов в США

26.08 / Bloomberg – «наше участие не подлежит сомнению» — глава МИД Венгрии исключил выход страны из ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика