Феномен и король

«Как хотите, так меня и называйте», — сказал Александр Большунов после третьего золотого финиша. Вот и назвали.



Александр Большунов. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Только не надо уничтожать Йоханнеса Клебо, который сошел после 20-го километра последней мужской лыжной гонки. Он тоже король, но не сейчас. Сейчас король — Саша Большунов, который и этот полумарафон выиграл по-королевски, с отрывом не огромным, но вполне комфортным. Он на пять с половиной секунд опередил Ивана Якимушкина и на семь — своего, как казалось, главного соперника Симона Крюгера. У двукратного олимпийского чемпиона Пхенчхана-2018 этот масс-старт был единственным нынешним олимпийским шансом. Перенеся коронавирус, норвежец готовился к марафону специально, а Большунова олимпийские трассы порядком поизносили. Россиянин, конечно, был главным фаворитом, но марафон есть марафон.

То, что дистанцию на час перенесли и чуть ли не в два раза сократили из-за непогоды (минус 16 с диким ветром), должно было быть на руку норвежцам — лучшему спринтеру мира Клебо и отличному дистанционщику Крюгеру. До 25-го километра можно было еще сомневаться, что выиграет именно Большунов — до этого он уже прилично подергал лидирующую десятку, мог и устать.

Феномены тоже устают. И Большунов тоже. Но не на этой гонке. Он рванул так, что было понятно — золота не отдаст никому, кто успел зацепиться.

Следующий рывок, уже перед стадионом, был золотым. Вот так просто становятся королями — из лыжников до Большунова три раза на одной Олимпиаде побеждали только четверо — Николай Зимятов в Лейк-Плэсиде-1980, а дальше только норвежцы — Бьорн Дэли и Вегард Ульванг в Альбервилле-1992, снова Дэли в Нагано-1998 и одногодок Большунова Йоханнес Клебо в Пхенчхане. Там, где Саша Большунов четыре раза брал серебро.

Фото: Zuma / TASS

Как Большунов в воскресенье скажет, «наверное, правильно, что я не смог тогда завоевать золото — благодаря этому была большая мотивация». То, что на дистанции злее стал, — это точно. Даже слишком злее, потому что желание непременно стать первым приводило к инцидентам, и не всегда были виноваты соперники, особенно тот же Клебо. Не случайно текст про Большунова в марте 2021-го в «Новой» назывался у меня «Феномен, но не король». Чтобы стать королем, требовалось не только заматереть, но и научиться сбрасывать соперников до финишного створа.

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Раньше не только силенок не хватало, но и тактической мудрости. Со здоровьем у уроженца села Подывотье, слава богу, было нормально, отец Александр Иванович вовремя подхватил увлечение сына, но требовалось еще и наличие двух качеств — таланта и терпения. Он же не сразу начал выигрывать — первую серьезную награду завоевал на молодежном чемпионате мира в США, а в национальной сборной начинал с мест во втором и третьем десятках.

Прорвало к олимпийскому Пхенчхану, куда не попали по известным причинам многие лидеры сборной. Те четыре серебра юного Большунова казались чудом — если бы не Клебо, который раз за разом брал золото. Олимпийское четырехлетие проходило под знаком противостояния двух феноменов, двух универсалов, один из которых, а именно Клебо, все-таки больше оставался спринтером и гениальным финишером. Но Большунов под руководством Юрия Бородавко набирался победного опыта как на дрожжах.

Тренер сборной РФ по лыжному спорту Юрий Бородавко. Фото: РИА Новости

К моменту олимпийских стартов на счету брянского уникума было уже 28 побед на этапах Кубка мира, победа в общем зачете Кубка мира, два выигрыша «Тур де Ски» и одно золото чемпионата мира в Оберстдорфе, где он выиграл схватку в скиатлоне с пятью норвежцами. В Пекине он нацеливался на два золота, третье пошло бонусом. Кстати, до масс-старта они с Клебо подошли нос в нос — у каждого в Пекине было по два золота, по одному серебру и одной бронзе.

После победного финиша Саша Большунов, поцеловав снег и приняв поздравления от тренера Юрия Бородавко и президента федерации Елены Вяльбе, много чего хорошего скажет. И про то, что готов был на все сто — вернее, на все 50 километров, если бы дистанцию не сократили. И про то, что «нам чем сложнее — тем проще». И про то, что великим себя не считает.

Для рекордсмена, бравшего награды во всех девяти олимпийских гонках, уже опередившего всех отечественных обладателей олимпийских наград среди мужчин, — похвально. Победу посвятил жене Ане.

Характер у него, как видно, непростой. Но то, что он не поленился спустя 20 с лишним минут после феноменального финиша специально поздравить последнего из финишировавших — грека Апостолоса Ангелиса, дорогого стоит. Королевский поступок.

Фото: Zuma / TASS

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

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