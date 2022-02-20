Чтобы избавиться от желания “заесть тревогу”, можно выйти на солнышко или принять горячую ванну

У многих из нас есть привычки, которые проявляются, когда мы нервничаем. Например, это может быть постукивание ногой, накручивание на палец волос или тревожное переедание. Да, все верно. Для многих людей еда — это попытка успокоиться.

Давайте разберемся, почему развиваются подобные привычки в еде и как мы можем их изменить.

Часто проблема заедания может идти из детства. Так как родители всегда говорили, что нужно доедать, даже когда не хочется. Очень часто у взрослых людей из-за недовольства и стресса возникает желание много есть. Если жизнь неинтересна, то едой человек тоже пытается разнообразить ее. Но все это иллюзия. Заедание проблем и переедание в целом ничего не изменят. Подобное лишь усугубляет ситуации.

Научиться справляться с эмоциональным перееданием возможно, и чем раньше, тем лучше. Процесс его обычно начинается задолго до того, как он перерастет в нервное расстройство пищевого поведения.

Что делает еда при тревоге

Прием пищи активирует части мозга, которые отвечают за расслабление. Как только мы начинаем есть, мы начинаем успокаиваться. Поэтому часто при стрессе люди переедают.

Как избавиться от привычки заедать стресс

Итак, как справиться с эмоциональным перееданием? Помните, что в некоторых случаях без профессиональной помощи не обойтись. Если вы боретесь с перееданием и высоким уровнем беспокойства или паники, работа с квалифицированным специалистом в области психического здоровья, который понимает эти проблемы, может быть невероятно исцеляющим и часто важным компонентом для преодоления такого поведения.

Терапия компульсивного переедания и тревожных расстройств включает в себя одну или комбинацию когнитивно-поведенческой терапии, терапии принятия и приверженности, а также других методов, помогающих в исцелении.

Но перед тем как идти к специалисту, стоит попробовать другие, более простые методы, которые помогут обуздать аппетит, появившийся из-за нервных переживаний. Их мы сейчас рассмотрим.

Нервы на пределе. Как справиться с тревожным перееданием

К таким методам относятся:

горячая ванна; массаж; прослушивание расслабляющей музыки; ароматерапия и использование лавандовых свечей; медитация; наблюдение за волнами в океане, море; нахождение на улице в солнечную погоду; общение с домашними животными (объятия, игры).

Некоторые действия, перечисленные выше, могут немного расслаблять так же, как и прием пищи. Такие занятия можно назвать «мерцающими огоньками». Это действия, которые мягко зажигают центры удовольствия в нашем мозгу. Множество «мерцающих огоньков» в нашей повседневной жизни помогают устранить желание или потребность переедать.

Задействуйте также высвобождающуюся энергию другим видом деятельности. К примеру, это может быть:

ходьба; йога; танцы под веселую музыку; игра на музыкальных инструментах; любой тип движения, который вам нравится.

Небольшое заключение

Наконец, важно помнить, что нервное переедание — очень распространенная привычка. Нет необходимости быть строгим к себе за это, потому что подобное действие в какой-то степени расслабляет нас. Просто постарайтесь переключать свое внимание на что-либо другое, помимо еды.