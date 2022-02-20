Эксперты назвали три простые привычки против старения мозга

Эксперты назвали три простые привычки, которые помогут отложить или даже предотвратить процессы старения головного мозга. В этом помогут три простые привычки, которые следует выработать еще в молодом возрасте.

Первой привычкой оказался здоровый и качественный сон. Во время ночного отдыха в головном мозге выстраиваются новые нейронные связи, укрепляются имеющиеся и исчезают ненужные, что в совокупности положительно влияет на память. Помимо этого, когда человек спит, его мозг избавляется от токсинов благодаря процессу очищения глиально-лимфатической системы.

Вторым правилом оказался процесс обучения, когда головной мозг тренируется, работает, создаются новые нейронные связи. Зачастую пожилым людям рекомендуют начать изучать иностранные языки и проходить различные курсы, что улучшает когнитивные способности. Полезными станут даже настольный теннис, уроки рисования, заучивание стихотворений наизусть.

Третьим пунктом стали витамины. Рацион любого человека должен содержать необходимые полезные вещества, а также микроэлементы, так как они важны и для мозговой деятельности. В некоторых случаях могут помочь пищевые добавки, однако их принимать стоит только после консультации с врачом.

Источник: www.mk.ru