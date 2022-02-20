Специалисты назвали четыре главные причины ожирения

Эксперты из США перечислили основные факторы, которые способствуют развитию ожирения. Появление лишних килограмм связано не только с качеством питания.

Население продвинутых стран наиболее часто сталкивается с проблемой лишнего веса. Специалисты фиксируют рост количества больных ожирением с каждым годом. Считается, что всему виной экономически-социальные проблемы, и среди них можно выделить четыре главных фактора, которые способствуют появлению лишних килограмм.

Согласно некоторым исследованиям, жители США страдают от ожирения из-за скудного рациона. При этом главной причиной появления лишнего веса является не голодание, а неправильное питание. Известно, что в США очень популярны фастфуд и полуфабрикаты, которые являются «вредной» едой и не несут пользы для здоровья человек. В РФ и в странах Европы тоже увеличилось употребление такой пищи, к тому же, люди чаще стали пользоваться доставкой еды на дом. По словам доктора медицинских наук Ли Фрейм, не стоит пытаться вылечить ожирение медикаментами, а изменить питание и принимать полезные продукты как лекарство. Важно ограничить употребление фастфуда, полуфабрикатов и увеличить количество фруктов, овощей и воды в рационе.

Специалисты доказали, что не только неправильная диета является причиной ожирения. Набору лишних килограмм способствует малоподвижный образ жизни, так как при этом замедляется метаболизм и снижается расход калорий. Также на состояние тела сильно влияет стресс. Негативные эмоции стимулируют образование гормона кортизола, который регулирует обмен веществ и увеличивает количество жира. Доктор Кристен Кнустон из Чикаго рассказала, что лишний вес появляется у людей, которые плохо и мало спят. Некачественный сон вызывает дерегуляцию аппетита, из-за чего человек начинает употреблять огромное количество пищи.

Источник: www.mk.ru