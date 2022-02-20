 

Диетолог рассказала о пользе регулярного употребления брокколи

20.02.2022, 23:10, Разное
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Диетолог из Турции Ягмур Сатыроглу пояснила о пользе регулярного употребления брокколи. Как известно, овощ богат витаминами и микроэлементами.
В брокколи содержится большое количество витаминов К, А и С, а также калия, кальция, железа, сульфорафана, защищающего от рака, и клетчатки, полезной для процесса пищеварения. Овощ полезен для здоровья волос, кожи, костей и является низкокалорийным продуктом.

Диетолог отмечает, что пользу от употребления брокколи можно заметить уже после короткого, но регулярного употребления. Помимо защиты от рака и улучшения работы пищеварительной системы, овощ позволяет контролировать вес, снижает уровень плохого холестерина, поддерживает здоровье глаз, способствует укреплению и формированию прочной костной ткани.

Регулярное употребление вышеуказанного овоща улучшит состояние волос, так как благодаря витаминам группы В укрепляется корень волос и обновляются клетки. Витамины А и С увеличивают сопротивляемость организма к зимним болезням за счет антиоксидантных свойств и укрепления иммунитета.

Источник: inosmi.ru



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