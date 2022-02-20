N-TV – в США разворовали $84 млрд коронавирусной помощи

Огромное количество мошенников воспользовались беспрецедентной программой финансовой помощи малому бизнесу, начатой США в марте 2020 года на фоне пандемии, пишет N-TV. Согласно данным американских госорганов, общая утечка составила около $84 млрд: многие злоумышленники составляли фальшивые запросы на получение государственной помощи. Кроме того, некоторые владельцы малых предприятий нарочно искажали данные о своём бизнесе, чтобы получить больше средств.



AP

Когда два года назад началась пандемия коронавируса, общественная жизнь была сведена к минимуму, пишет N-TV. Правительства по всему миру вводили жёсткие ограничительные меры, поскольку никто точно не знал, как распространяется вирус и насколько он смертоносен. В результате, многие экономические предприятия понесли значительный ущерб.

Для того чтобы сгладить негативные последствия для экономики, правительство США в марте 2020 года одобрило беспрецедентную программу финансовой помощи для малого и среднего бизнеса. Всего власти США выплатили несколько триллионов долларов в качестве финансовой помощи и кредитов: из них один триллион пришёлся на малый бизнес.

Как отмечает издание, срок государственных кредитов составлял два года и сейчас пришло время их возвращать (в случае если они не были потрачены на покрытие связанных с пандемией затрат). Согласно данным администрации малого бизнеса США (SBA), в рамках программы кредитов должно быть возвращено $800 млрд, однако около $84 миллиардов из них так и не вернулось.

Причина заключается в том, что выдачей кредитов и финансовой помощи воспользовались многие мошенники, пишет N-TV. К примеру, несколько человек из Северной Каролины подали фальшивые документы на получение помощи, после чего им поступило $2,7 млн, которые они потратили на предметы роскоши. Ещё один человек получил от государства $4 млн, на которые он купил новую дорогую машину, а остальные средства распределил между знакомыми.

Как пишет издание, о проблеме стало известно ещё в середине 2020 года: в интернете появились многочисленные статьи, в которых говорилось о том, как легко обмануть систему. В результате, сотни тысяч запросов на получение государственной помощи оказались фальшивыми или же содержали намеренно искажённые данные. К примеру, многие владельцы малых предприятий указывали большее количество сотрудников, чем на самом деле. Отмечается, что зачастую в анкетах было указано наличие более 500 сотрудников, что автоматически выводит компанию из разряда малого бизнеса.

Расследование по неправомерным выплатам может затянуться на несколько лет, пишет N-TV. Сейчас речь идёт о том, как органам власти получить обратно исчезнувшие $84 млрд. Для этого участники расследования должны досконально изучить каждый платёж.