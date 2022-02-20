Le Figaro – Макрон призвал Иран воспользоваться шансом спасти ядерную сделку

Участники переговоров по иранскому атому отмечают, что им удалось достигнуть большого прогресса и выработать решение, которое соблюдало бы интересы всех сторон. Так что теперь президент Франции Эммануэль Макрон призвал своего иранского коллегу воспользоваться возможностью и сделать необходимые политические шаги, чтобы сохранить ядерную сделку, пишет Le Figaro.



AP

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу обратился к своему иранскому коллеге Ибрахиму Раиси, с которым они провели телефонные переговоры, длившиеся 90 минут, пишет Le Figaro. Французский лидер призвал иранского президента воспользоваться моментом и сохранить достигнутые в Вене соглашения по иранскому атому в силе.

Как отметили в администрации французского президента, он «подчеркнул настоятельную необходимость заключить соглашение, пока ещё есть время». Он также выразил убеждённость, что переговоры, которые ведутся при активном участии Франции и её партнёров, позволили достичь решения проблемы, которое соответствовало бы главным интересам всех участников, что помогло бы избежать серьёзного ядерного кризиса. Так что Макрон призвал Иран принять политические решения, которые позволили бы «сохранить Венское соглашение в интересах Ирана и всех остальных».

США в четверг отметили, что на переговорах по иранскому атому удалось достигнуть «значительного прогресса». По словам Вашингтона, в ближайшие дни возможно прийти к согласию, если Иран «проявит серьёзность».

Венские переговоры призваны спасти договорённости 2015 года, которые привели к снятию санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. Но, как напоминает Le Figaro, в 2018 году Дональд Трамп из этого соглашения вышел. Сейчас переговоры с Ираном ведут пять держав, подписавших изначальное соглашение по иранскому атому, а шестая, США, участвует лишь опосредованно.