Денисова: Жители ОРДЛО, которых принудительно эвакуировали в РФ, лишены права на достойные условия жизни

“Граждане Украины, жители ОРДЛО, которых принудительно эвакуировали в Ростовскую область РФ, лишены права на достойные условия жизни. Женщины с детьми и пожилые люди почти двое суток находятся без еды и сна в неотапливаемых автобусах, а места временного размещения, где их планировали поселить, закрыты”, – написала она.

Омбудсмен отметила, что российские власти не обеспечивают эвакуированных временным жильем, горячим питанием, медицинскими услугами, чем нарушают ч. 1 ст. 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года (Четвертая Женевская конвенция), согласно которой государство-оккупант обязано с помощью всех имеющихся средств обеспечивать гражданское население всеми необходимыми ресурсами.

Также, по словам Денисовой, в нарушение ст. 8 Европейской Конвенции по правам человека, гарантирующей право на уважение к частной и семейной жизни, часть эвакуированных граждан Украины была размещена в спортивном зале Таганрога Ростовской области.

“Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой – обеспечить надлежащие условия пребывания граждан Украины в РФ, предоставить необходимую помощь, включая бесплатные юридические консультации и гуманитарную помощь. Обращаюсь к генеральному комиссару управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, мировому сообществу о немедленном реагировании на факты нарушения РФ ст. 49 Конвенции о защите гражданского населения во время войны по поводу незаконной эвакуации граждан Украины на территорию страны-оккупанта”, – написала омбудсмен.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/488630922618185

На фоне обострения ситуации на Донбассе, вызванного обстрелами со стороны российско-оккупационных войск, боевики “ЛНР” и “ДНР” объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои “срочные” обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Денисова 18 февраля заявила, что оккупанты вывозят из ОРДЛО людей пожилого возраста и детей “фактически насильно”.

Эвакуированные из оккупированного Россией Донецка жители рассказали журналистам об условиях, с которыми столкнулись в Ростовской области. “Тем, кому “повезло” пересечь границу, не знают, что делать дальше: места в пунктах временного пребывания закончились, еды, туалетов, связи с родными и возможности вернуться обратно у них нет”, – говорится в публикации.

Временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил 20 февраля, что в РФ из ОРДЛО эвакуировали якобы 40 тыс. человек, сообщало РБК.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предположил, что провокации в ОРДЛО организовываются для оправдания ввода на оккупированную территорию регулярных воинских частей из России под видом миротворцев.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—