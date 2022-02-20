Блинкен ответил, как США помогут Украине, если вторгнется Россия

Ведущий напомнил о заявлениях президента Владимира Зеленского по поводу Будапештского меморандума, сделанных на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля, и спросил: “Что мы будем должны Украине, если Россия вторгнется?”

“Ну, во-первых, за последний год мы предоставили Украине помощь на сумму более миллиарда долларов — в 2021 году помощь в области безопасности на $650 млн, летальная оборонительная помощь. В этом году это больше, чем в любой предыдущий год, наряду с гуманитарной и экономической помощью. Буквально на днях мы объявили о кредитных гарантиях на $1 млрд для Украины. Мы призываем другие страны делать то же самое, поддерживать его экономическим, военным и дипломатическим путем. И если эта агрессия продолжится, это [предоставление помощи] будет продолжаться. Дипломатическая, военная и экономическая поддержка Украины будет не только продолжаться, но и углубляться. Как сказал президент, мы удвоим ставку на это”, – заявил он.

19 февраля Зеленский сказал, что Украина может поставить под сомнение обязательства по Будапештскому меморандуму.

“С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств – гарантов Будапештского меморандума. Трижды – безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я как президент – впервые. Но и Украина, и я делаем это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, у Украины будет полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года подвергнуты сомнению”, – заявил он.

Контекст:

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

В январе 2021 года Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире “умножены на ноль”.

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