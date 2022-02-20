Худший сценарий между Украиной и Россией может произойти на следующей неделе – глава МИД Великобритании

Она считает, что “худший” сценарий между Украиной и Россией может произойти на следующей неделе.

“Нам необходимо продемонстрировать беспрецедентное единство. Есть много людей, которые хотели бы думать о ситуации с надеждой, но я думаю, что нам нужно готовиться к худшему сценарию, и этот худший сценарий может произойти уже на следующей неделе”, – сказала глава британского МИД.

По мнению Трасс, Россия “хочет повернуть время вспять” – вернуться в 90-е годы прошлого века.

“Только за последнюю неделю мы стали свидетелями удвоения дезинформации, а также операций “под ложным флагом” на Донбассе. Я боюсь, что Россия показала, что она несерьезно относится к дипломатии. Мы должны быть сильными, потому что это единственное, что понимает Россия. И я думаю, что мы должны быть сильными в поддержке Украины и не продавать Украину уступками по суверенитету. Украине нужна наша поддержка в ООН и ОБСЕ, им также нужна наша экономическая поддержка, потому что существует реальная угроза экономической дестабилизации. Им нужна наша оборонная поддержка, и Великобритания намерена продолжать оказывать эту поддержку, стоя плечом к плечу с Украиной”, – добавила она.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации. В конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Министр обороны Украины Алексей Резников 8 февраля сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. Президент Украины Владимир Зеленский говорил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. Независимые наблюдатели это не подтвердили.

18 февраля президент США Джо Байден заявил, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

19 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что возле границ Украины Россия накопила 150 тыс. военных. По состоянию на 20 февраля Россия не сформировала ударных группировок в местах, где она оцепила Украину, но это не означает, что угрозы нет, сказал Резников.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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