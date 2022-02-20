 

Анонсирован разговор Эрдогана с Путиным по Украине

20.02.2022, 22:25, Новости дня
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Президент Турции Тайип Эрдоган планирует в ближайшие дни телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным по преодолению напряженности между Россией и Украиной, сообщил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

«Предложение нашего президента по встрече лидеров РФ и Украины на самом деле является самым важным и самым конкретным предложением по преодолению этого кризиса. Попытки нашего президента сделать это продолжаются. Во время нашего недавнего визита в Украину вопрос обсуждался с господином Зеленским. Точно так же президент Эрдоган поднимал этот вопрос в телефонных разговорах с господином Путиным. В ближайшие дни будет еще один телефонный звонок. Стороны обсудят этот вопрос (напряженность между Россией и Украиной)», – приводит слова Калына телеканал A Haber, информирует РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» РФ на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.

В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что РФ якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.

Позже американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» РФ на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.



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