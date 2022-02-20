Американские солдаты в Польше начали учения вблизи украинской границы

Прибывшие недавно в Польшу американские солдаты начали учения вблизи границы с Украиной, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в Twitter.

«На выходных солдаты 18-й механизированной дивизии (Войска польского) начали на юго-востоке Польши совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантных дивизий (армии США)», – цитирует его РИА «Новости».

Напомним, в Литву из Германии прибыли подкрепления для контингента НАТО. НАТО развернет дополнительные боевые группы в Румынии. В Польше заявили о размещении дополнительных войск США возле Украины. Всего в Польшу отправились 1,7 тыс. солдат и офицеров бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии США.