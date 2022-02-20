 

В Новой Зеландии обнаружен детеныш «акулы-призрака»

20.02.2022, 22:20, Новости дня
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Вблизи Южного острова Новой Зеландии на глубине 1,2 км  ихтиологи обнаружили новорожденную химеру или так называемую акулу-призрака. Эти существа глубоководные, поэтому находка представляет большую ценность в научных кругах.

По словам участников исследовательской группы, химеры обычно ведут себя скрытно, и увидеть их практически невозможно. Найденный детеныш с полупрозрачным желеобразным телом, парой больших черных глаз на заостренной голове, скорее всего, относится к одному из 50 известных видов акул-призраков, обитающих в океанских глубинах по всему миру.

Зародыши таких рыб развиваются в яйцевых капсулах на морском дне. В этот период пищей для эмбрионов служит желтое тело. Судя по всему, выловленный образец вылупился из яйца совсем недавно, так как его брюшко переполнено яичным желтком.



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