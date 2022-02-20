Родина, сними уже кольчугу…

Стихотворение Игоря Иртеньева.



Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Родина, сними уже кольчугу, Спрячь подальше меч свой кладенец, Не ори: «война!» на всю округу, Сядь уже, расслабься наконец,

Ты и так давно всех з******, Милая застенчивая Русь. Приходи в себя мало-помалу Сразу не получится боюсь,

Ну придумай для начала что-то Самое простое без затей Подлатай забор, поправь ворота, В кой-то веки накорми детей,

Спой им ту же песню про синицу, Как она там замужем жила, И пускай покой тебе приснится, А не дом, сгоревший твой дотла.

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