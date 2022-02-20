Курс – на оптимизм: самые трендовые цвета в нарядах уличной моды на весну 2022

Уличный стиль является непрерывным источником вдохновения в сфере моды, и он указывает не только на ту одежду, которую мы будем носить в 2022 году, но и на цвета, которые будут преобладать в создаваемых образах. Вот некоторые отличные цвета, которые стоит выбрать для себя, чтобы выглядеть ярко, стильно и просто фантастически.

Желтый

Этот цвет выглядит очень ярко и красочно. Одним он нравится, а другие же считают этот оттенок слишком кричащим. В 2022 году желтый цвет будет присутствовать во многих нарядах или аксессуарах, выполненных в уличном стиле. Такой оттенок является достаточно ярким, насыщенным, придает жизненную силу. С желтым цветом вы точно не останетесь незамеченным.

Это цвет надежды, хорошего настроения и оптимизма. Красиво будет смотреться яркое желтое платье, которое отлично сочетается с совершенно любой обувью. Даже самый мрачный и темный наряд можно несколько разнообразить при помощи красивых аксессуаров желтого цвета.

На весну можно выбрать яркое желтое пальто, которое будет красиво смотреться с нарядами других модных цветов, в частности, таких как синий или зеленый.

Апельсиновый

Это яркий цвет, который придает жизненную энергию совершенно любому стилю.

Оранжевые предметы гардероба могут стать самыми главными акцентами создаваемого образа, вне зависимости от того, с какими оттенками этот цвет сочетается. Чтобы весной или летом быть в центре внимания, стоит выбрать платье с оригинальным принтом.

Весной и летом это один из лучших вариантов, когда дело доходит до одежды. Освежить любой создаваемый образ помогут аксессуары насыщенного оранжевого цвета.

Фуксия

Этот оттенок, который является совершенно не новым. Его начали включать в свой гардероб еще с прошлой осени.

Фуксия просто идеально сочетается вместе с белым, черным и серым, создавая просто идеальный хроматический баланс.

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Также можно сделать ставку на яркие тона, добавив синий или же зеленый оттенок.

Цвет фуксия является красивым, насыщенным и роскошным, именно поэтому он станет отличным вариантом на весну и лето.

Very pery

Этот цвет станет самым настоящим трендом 2022 года. Это красивый синий оттенок, который сочетается с пурпурно-красным, похожим на сиреневый.

Этот тон в меру яркий и не настолько насыщенный, как фиолетовый. Его еще называют барвинок. Наряды этого красивого цвета выглядят эффектно и нравятся многим девушкам.

Есть множество возможностей включить цвет Very pery в свой гардероб. Это может быть как одежда, так и аксессуары, чтобы образ получился целостным. Цвет барвинок является мягким, нежным и женственным, поэтому, впишется в гардероб любой девушки.

Зеленый

Зеленый цвет весной можно будет увидеть в самых различных вариантах: от изумрудного до неонового.

Этот тон просто идеально сочетается вместе с шоколадно-коричневым. Это еще один очень модный оттенок в этом году.

Зеленый цвет может быть как достаточно ярким, так и несколько приглушенным. Если не нравится одежда такого оттенка, то можно подобрать стильные аксессуары, в частности, такие как обувь или сумки.

Салатовый, оливковый, хаки – все это отличные варианты на новый сезон.