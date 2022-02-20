Названы вредные “полезные” автомобильные советы

Эксперты назвали народные советы, которые позиционируются как полезные, но на самом деле могут испортить автомобиль. Частично они могут облегчить эксплуатацию транспортного средства, но в большинстве случаев приводят к ряду серьезных неисправностей и проблем.

Первый совет касается отказа мыть автомобиль зимой, так как перепад температур повреждает лакокрасочное покрытие и способствует появлению коррозии. Эксперты отмечают, что в таком случае наносится вреда больше, чем пользы, ведь машину нужно регулярно мыть. Реагенты, которыми обрабатывают дороги, очень агрессивны, а при длительном контакте с кузовом и его резиновыми деталями вредят им. Авто лучше прогреть перед мойкой в течение 15 минут, о чем обязательно предупредят водителя работники профессиональной автомойки.



Изображение взято с: pixabay.com

Многие при попытке выехать из сугроба приспускают шины, чтобы увеличить площадь контакта покрышки с дорожным полотном. Как оказалось, этот совет тоже вреден. Дело в том, что многие водители проводят эту процедуру в гаражных условиях, но при выезде на улицу в холодных условиях давление в колесах падает еще больше, что в результате приводит к быстрому изнашиванию протекторов и увеличению расхода топлива.



Изображение взято с: pixabay.com

Третий совет касается ручника. Многие автолюбители прислушиваются к нему, ставя на ручной тормоз транспортное средство в холодную погоду. Аргументом выступает исключение случая скатывания авто по обледенелому склону. Эксперты же рекомендуют в таком случае использовать противооткатные бруски, камни или кирпичи, либо же вывернуть колеса в сторону бордюра. Проблемой использования ручника в мороз станет постоянное примерзание колодок к тормозным дискам, избавиться от которого придется при помощи постукивания по барабанам либо поливания кипятком тормозных механизмов. Иногда водителям даже придется снимать колеса и инструментом раздвигать колодки.



Изображение взято с: pixabay.com

Следующим вредным советом оказался отказ от прогрева автомобиля. Речь идет не только о зимнем периоде, но и о теплых временах года. Совет основан на сведениях из инструкций по эксплуатации транспортного средства, чтобы избежать длительных вредных выбросов в атмосферу. Эксперты не рекомендуют следовать этому совету, так как маслу в автомобиле необходимо прогреться, чтобы достаточно смазывать трущиеся детали.

Вредным станет совет по быстрому размораживанию дверей и стекол автомобиля. Не стоит разрушать слой льда, сильно дергая дверь или используя стеклоподъемники, из-за риска разрыва резиновых уплотнителей или выхода из строя моторчика.



Изображение взято с: pixabay.com

Также вред принесет совет о поливе замков и проема дверей горячей водой, ведь в таком случае испортится лакокрасочное покрытие. Почти аналогичная ситуация может произойти и при использовании автохимии, которая благодаря агрессивному составу оставит на кузове трудноустранимый налет.

Многие автовладельцы часто используют WD40 для размораживания дверных замков, смазывания шарнирных соединений креплений стеклоочистителей или в попытках избавиться от пятен бензина или солярки на кузове. Эксперты отмечают, что данное средство действительно обладает водоотталкивающим и смазывающим эффектом, но регулярное использование приведет к износу трущихся деталей, появлению на кузове маслянистых пятен, повреждению лакокрасочного покрытия.

Источник: rg.ru