Ученые нашли новый метод борьбы с акне

Специалисты выяснили, что можно избавиться от акне с помощью жировых клеток кожи. Реактивный адипогенез стимулирует образование прыщей.

Ученые постоянно изучают кожу человека и пытаются найти действенный метод, который поможет избавиться от акне. В журнале Science Translational Medicine опубликовали исследование, согласно которому жировые клетки способны помочь в борьбе с прыщами.

Недавнее исследование показало, что образование акне напрямую связано с функционированием фибробластов кожи. Эти клетки в наибольшем количестве находятся в соединительной ткани. Они отвечают за поддержку нормальной структуры кожных покровов и стимулируют их регенерацию. К тому же, фибробласты регулируют заживление ран, так как они синтезируют основное вещество соединительной ткани. Эти клетки являются предшественниками некоторых компонентов кожи, в некоторых случаях они превращаются в адипоцити.

Ученые выяснили, что бактерия Cutibacterium acnes, которая отвечает за образование прыщей, негативно влияет на фибробласты кожи и стимулирует развитие воспаления. При этом запускается реактивный адипогенез, в ходе которого жиропродуцирующие фибробласты дифференциируются в адипоциты. При этом увеличивается количество пептида кателицина, который имеет антимикробное действие. Дерматолог Ричард Галло рассказал, что это исследование помогло в изучении причин акне и поможет найти способы лечения этого недуга. По словам специалиста, побороть прыщи можно с помощью воздействия на жировые клетки кожи.

Источник: glas.ru