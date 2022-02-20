Бывшая солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина рассказала, почему она отказалась праздновать свой день рождения

Известная певица и солистка популярной в конце 80-х – начале 90-х годов группы «Мираж» Наталья Гулькина 20 февраля отметила свой день рождения. Однако незадолго до этого события звезда заявила, что не планирует организовывать большое торжество.

По словам Гулькиной, причиной отказа от пышного мероприятия с большим количеством гостей является то, что в настоящее время она не находится в соответствующем настроении. Дело в том, что бывшая солистка популярной группы недавно перенесла коронавирус, после которого она ещё не полностью восстановила здоровье и силы. Певица решила отпраздновать день рождения в своём любимом итальянском ресторанчике, небольшом и уютном, в кругу родных и близких людей. В течение всего дня Гулькина принимала поздравления от родственников, знакомых и многочисленных поклонников, которые звонили ей, присылали приятные сообщения и отправляли курьерами шикарные букеты цветов. «Абсолютно сейчас ощущаю себя счастливым человеком», — заключила звезда.

Наталья Гулькина добавила, что хочет подождать своего юбилея, на который она устроит большой, яркий и незабываемый праздник и пригласит большое количество гостей из светского мира, а также коллег по шоу-бизнесу.

Источник: radiokp.ru