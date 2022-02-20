Резников: В ближайшее время нам нужно быть готовыми сдерживать высокое давление. Враг пытается расшатать Украину изнутри

“Командование российских оккупационных войск размещает артиллерию и бронетехнику среди жилых домов и оттуда обстреливает наши мирные населенные пункты. Это поведение преступников, провоцирующих нас на ошибки. Враг прекрасно знает, что у нас есть все основания отвечать согласно ст. 51 Устава ООН. И мы не оставляем действия оккупационных войск безнаказанными. Но я горжусь тем, как наши военные сейчас держат этот удар. Они действуют очень взвешенно и знают, как отвечать филигранно”, – заявил глава украинского оборонного ведомства.

В связи с этим, подчеркнул он, поток фейков, создаваемых российской пропагандой, “не имеет никакого эффекта”.

“Им никто не верит. Сегодня утром вброшены очередные порции лжи, новые видео о выдуманных событиях. Накопление этой чепухи только убеждает всех, что Украина защищается от подлого агрессора, который готов принести в жертву женщин и детей, чтобы разрушить мир. Это на самом деле столкновение цивилизаций. В ближайший период нам нужно быть готовыми сдерживать высокое давление. Враг пытается расшатать Украину изнутри. Запугать и принудить к капитуляции. Но мы устоим. Мы уже сломали вражеский сценарий, потому что были готовы к нему”, – добавил Резников.

В министерстве отметили, что глава ведомства накануне вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским принимал участие в Мюнхенской конференции по безопасности и на ее полях провел ряд встреч – с министрами обороны Канады, Нидерландов и Швеции, а также “представителями других стран, которые системно поддерживают Украину”.

Как сказано в релизе, собеседники Резникова обратили внимание, что способность украинского общества выдерживать давление и профессионализм Вооруженных сил Украины “оказывают существенное влияние на планы РФ прибегнуть к эскалации”.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18–20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение. Сегодня оккупанты нарушали режим тишины более 50 раз, один украинский военнослужащий получил осколочные ранения.

На этом фоне боевики “ЛНР” и “ДНР” объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои “срочные” обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предположил, что провокации в ОРДЛО организовываются для оправдания ввода на оккупированную территорию регулярных воинских частей из России под видом миротворцев.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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