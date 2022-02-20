 

Народная милиция ЛНР заявила об активизации всех видов разведки ВС Украины

20.02.2022, 21:03, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинские силовики активизировали все виды разведки у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Нами отмечается активизация всех видов разведки противника», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины решительно опровергают все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию России, Киев подобных обстрелов не проводил и призывает провести международное расследование инцидентов.

Между тем власти ДНР задержали агента украинской разведки, причастного к подрыву машины начальника народной милиции самопровозглашенной республики Дениса Синенкова. Он рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс.

Стало известно, что в Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом, другой снаряд взорвался в двух километрах от российско-украинской границы.

В Следственном комитете России возбудили уголовное дело после обстрела Ростовской области с территории Украины.

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала инсценировкой сделанные в последние 24 часа заявления властей ДНР и ЛНР, а также пригрозила санкциями России.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.

19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Камера запечатлела момент ДТП с водителем в бессознательном состоянии в Москве

12.06 / Призывала ввести в Украину войска РФ. СБУ сообщила о разоблачении женщины, подозреваемой в распространении антиукраинской пропаганды

21.09 / Первый виртуальный киносмотр дал старт оскаровской гонке

28.06 / Компания Realme представила смартфон Realme X3

16.05 / Израиль поразил склады оружия ХАМАС в Газе

17.02 / Завод Nissan в Санкт-Петербурге выпустил более 38 тысяч автомобилей в 2020 году

02.12 / В петербургском отеле нашли тело женщины

16.12 / Пятилетний ребенок случайно заказал сладостей на 1,2 тыс. долларов в Австралии

24.03 / Украинская военнослужащая умерла через два дня после прививки от COVID

10.07 / VOAэкспресс 9 июля 2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика