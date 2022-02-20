Просто мы вот такие люди – Личное мнение

Всё утро читаю новости. Российские области, принимающие беженцев, вводят в связи с этим чрезвычайные ситуации.

Людей очень много. Речь уже — о десятках тысяч. Им всем нужно что-то поесть, где-то поспать.



Фото: Соцсети

Ситуация реально очень серьёзная. А люди с Донбасса всё едут.

И бегут они не от хорошей жизни. Как это — оставить дом, привычный быт и уклад? Всё нажитое не увезти, многое нужно бросить. Лишь бы, конечно, спастись самим.

Больно за людей. И как помочь? Хорошо, что Россия их принимает и этим спасает. От обстрелов, от страха, от смерти.

С недоумением читаю прессу и на английском. Россия не напала, пишут, но почти напала.

Почти — это как? Это когда мирным жителям, детям, старикам обустраивают убежище? Кормят, дают какие-то деньги на расходы? Принимают, словно родных?

Всё, что мы можем сделать сейчас — помочь людям. Дать им кров. Улыбнуться. Поддержать добрым словом. Кто — чем может.

«Мы ждали их еще ночью, приготовили на всякий случай сухой паек. А ранним утром уже начали готовить горячую еду», — директор детского лагеря в Воронежской области Сергей Скоробогатов.

И вы знаете, что? Несмотря на все обвинения России, я смотрю, как встречают беженцев в разных регионах страны, и горжусь людьми.

Мы можем, как и все, конечно, поругаться в пробке или на кассе, в Инстаграме сцепиться, но когда приходит беда — пусть даже не к нам! — мы помогаем.

Это ещё одна традиция нашей страны — просто мы вот такие люди.

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