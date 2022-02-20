 

Просто мы вот такие люди – Личное мнение

20.02.2022, 20:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Всё утро читаю новости. Российские области, принимающие беженцев, вводят в связи с этим чрезвычайные ситуации.

Людей очень много. Речь уже — о десятках тысяч. Им всем нужно что-то поесть, где-то поспать.


Фото: Соцсети

Ситуация реально очень серьёзная. А люди с Донбасса всё едут.

И бегут они не от хорошей жизни. Как это — оставить дом, привычный быт и уклад? Всё нажитое не увезти, многое нужно бросить. Лишь бы, конечно, спастись самим.

Больно за людей. И как помочь? Хорошо, что Россия их принимает и этим спасает. От обстрелов, от страха, от смерти.

С недоумением читаю прессу и на английском. Россия не напала, пишут, но почти напала.

Почти — это как? Это когда мирным жителям, детям, старикам обустраивают убежище? Кормят, дают какие-то деньги на расходы? Принимают, словно родных?

Всё, что мы можем сделать сейчас — помочь людям. Дать им кров. Улыбнуться. Поддержать добрым словом. Кто — чем может.

«Мы ждали их еще ночью, приготовили на всякий случай сухой паек. А ранним утром уже начали готовить горячую еду», — директор детского лагеря в Воронежской области Сергей Скоробогатов.

И вы знаете, что? Несмотря на все обвинения России, я смотрю, как встречают беженцев в разных регионах страны, и горжусь людьми.

Мы можем, как и все, конечно, поругаться в пробке или на кассе, в Инстаграме сцепиться, но когда приходит беда — пусть даже не к нам! — мы помогаем.

Это ещё одна традиция нашей страны — просто мы вот такие люди.

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Штаны и юбки удлиняют силуэт: модный блогер рассказывает, как женщинам ниже среднего роста правильно подобрать одежду

03.11 / Скандалы: Миллиардера заподозрили в миллиардных хищениях

30.06 / Ученые обнаружили в Китае потенциально опасный новый штамм свиного гриппа

21.03 / Мнение: Как музеи зарабатывают на кино

07.08 / Мнение: Дружбу с Лукашенко Киев использовал для атаки на Москву

22.10 / Лукашенко предложил отозвать инвалидность у участников «Марша людей с (не)ограниченными возможностями»

19.01 / Латвию лишили права на проведение Чемпионата мира по хоккею 2021 года

18.02 / Модный, но немного скучноватый: как сделать нюдовый маникюр ярче и интереснее

11.02 / Мнение: Сланцевая нефть в России, снижение бедности и налично-безналичный парадокс

13.09 / Спорный шаг: норвежский фрегат вместе с британскими и американскими кораблями пришел в российскую экономической зону

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика