 

МИД попытался “законтачить” заместителя посла США перед высылкой из страны

20.02.2022, 20:31, Разное
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Российский МИД объяснил американской стороне, почему заместителю посла США в России Бартлу Горману настойчиво пытались вручить вилку, когда объявляли его персоной нон грата.

Оказалось, что это старый ритуал, ведущий свою историю из советских лагерей – предметом ранее пользовался гомосексуалист, и если бы Горман взял его в руку, он бы автоматически “законтачился” и перешёл бы в касту “опущенных”.

Такие предъявы мы называем гнилыми и ответка на них прилетает конкретнаяВ посольстве США Бартл Горман отвечал за укрепление двусторонних отношений и считался вторым человеком после Чрезвычайного и полномочного посла Салливана. В четверг Горман явился по вызову на Смоленскую площадь. Здесь ему вручили предписание покинуть территорию России, после чего директор департамента протокола МИД попытался вручить ему вилку. Дипломат отказался ее брать, но тот настаивал. В конце концов, американец покинул здание, так и не взяв в руки столовый прибор – как выяснилось позже, он испугался, что на вилке могут быть отравляющие вещества.

– Понятия российской дипломатии не позволяют оставлять без последствий предъявы, кидаемые без достаточных оснований представителям авторитетных стран. Такие предъявы мы называем гнилыми и ответка на них прилетает конкретная. Горман на разводку не повёлся и не законтачился, но мы потом в сети нашли фото, где он всяким петухам краба даёт, поэтому никто из правильных дипломатов и так к нему не прикоснётся, чтобы не зафоршмачиться. Зря напрягались, короче, – заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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