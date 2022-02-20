 

«Запахло порохом»

20.02.2022, 20:30, Разное
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Глава Минобороны Беларуси Хренин объявил о продолжении учений «Союзная решимость» из-за эскалации в Донбассе.

Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин объявил о продолжении совместных с Россией учений «Союзная решимость-2022» из-за эскалации ситуации в Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Виктор Хренин. Скришот: YouTube

«В связи с нарастанием военной активности у внешних границ союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования союзного государства продолжить», — говорится в сообщении.

По словам военного, основная цель учений заключается в «деэскалации военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ». Министр также отметил, что в последнее время соседние страны «накачиваются» самым современным оружием. «В Европе очень сильно запахло порохом. Ее целенаправленно подталкивают к войне», – заключил он.

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Второй этап совместных учений Москвы и Минска «Союзная решимость-2022» должен был продлиться 10 дней и завершиться сегодня, 20 февраля. По утверждению Миноброны РФ, союзные государства в это время отрабатывали задачи по «пресечению и отражению внешней агрессии», а также по борьбе с терроризмом.

Накануне в рамках учений российские военные запустили крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковую ракету «Циркон». За запуском Путин и Лукашенко наблюдали вместе.

Источник: Новая газета



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