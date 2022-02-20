Ученые рассказали о пользе сауны для организма человека

Yahoo News Japan рассказали о научных доказательствах положительного результата от сауны для организма людей. Специалисты отметили, что во время ее посещения активизируется симпатическая часть вегетативной нервной системы.

Такафуми Хориэ пояснил о механизмах, которые лежат в основе усиления выносливости и поддержке здоровья благодаря сауне. Эксперт заявляет, что преимущества можно делить на иерархию, которую называют пирамидой доказательности. Сначала собирают отчеты о клинических исследованиях из изданий и конференций. Далее их оценивают, обобщают и суммируют. Потом проводят рандомный сравнительный тест, где группа участников, которые получают лечение, соотносится с группой, не принимающих терапию, но при этом группы разделили случайным образом.

Эксперт сообщает, что следующим этапом является нерандомный тест, где участники, получающие терапию, сравниваются с группой наблюдения, но их разделяли не случайно. Потом идет когортное исследование, когда есть срок для обозначения исследования, которое проводят на большой численности людей для изучения болезни и ее распространении. Ученые потом описывают симптомы, свое экспертное мнение.

Из этих этапов исследователи сделали выводы, что процедура сауны заключена в цикл из 3-х этапов: парилка, холодная ванна, свежий воздух. Жара и холод считаются суровыми условиями, с которыми люди не могут столкнуться в обыденной жизни. Если организм человека попадает в такую среду, то он считает ее угрожающей, активируя симпатическую часть вегетативной нервной системы.

Купание, а потом отдых на свежем воздухе провоцирует активирование парасимпатической нервной системы, включающейся, когда организм ощущает, что он вне опасности и ему легчает. Предельное колебание вегетативной нервной системы способно расслабить тело и улучшить вегетативную функцию. Имеется опыт FMCF, где привели доводы в пользу сауны.

FMCF – эпидемиологическое исследование, которое провели в Финляндии. В 1919 страна стала независимой от Советского Союза и боролись с хроническими болезнями из-за не очень хорошего медицинского обеспечения. Для исправления ситуации приняли решение проводить исследование. По стране курсировала мобильная бригада, оценивающая здоровья финнов. С 1960 года по 2013 год осмотрели около 60 000 человек.

Для опыта надо было много данных и из-за затрат и усилий, которые связаны с этим, тяжело получать свидетельства профилактики болезней, поэтому в 2013 году опыт закончили. Исследователи установили, что сауна на 50% понижает риски инфаркта миокарда, на 60% уменьшается вероятность деменции, на 78% снижаются риски психических расстройств.

Источник: inosmi.ru