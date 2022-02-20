 

Ученые рассказали о пользе сауны для организма человека

20.02.2022, 20:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Yahoo News Japan рассказали о научных доказательствах положительного результата от сауны для организма людей. Специалисты отметили, что во время ее посещения активизируется симпатическая часть вегетативной нервной системы.
Такафуми Хориэ пояснил о механизмах, которые лежат в основе усиления выносливости и поддержке здоровья благодаря сауне. Эксперт заявляет, что преимущества можно делить на иерархию, которую называют пирамидой доказательности. Сначала собирают отчеты о клинических исследованиях из изданий и конференций. Далее их оценивают, обобщают и суммируют. Потом проводят рандомный сравнительный тест, где группа участников, которые получают лечение, соотносится с группой, не принимающих терапию, но при этом группы разделили случайным образом.

Эксперт сообщает, что следующим этапом является нерандомный тест, где участники, получающие терапию, сравниваются с группой наблюдения, но их разделяли не случайно. Потом идет когортное исследование, когда есть срок для обозначения исследования, которое проводят на большой численности людей для изучения болезни и ее распространении. Ученые потом описывают симптомы, свое экспертное мнение.

Из этих этапов исследователи сделали выводы, что процедура сауны заключена в цикл из 3-х этапов: парилка, холодная ванна, свежий воздух. Жара и холод считаются суровыми условиями, с которыми люди не могут столкнуться в обыденной жизни. Если организм человека попадает в такую среду, то он считает ее угрожающей, активируя симпатическую часть вегетативной нервной системы.

Купание, а потом отдых на свежем воздухе провоцирует активирование парасимпатической нервной системы, включающейся, когда организм ощущает, что он вне опасности и ему легчает. Предельное колебание вегетативной нервной системы способно расслабить тело и улучшить вегетативную функцию. Имеется опыт FMCF, где привели доводы в пользу сауны.

FMCF – эпидемиологическое исследование, которое провели в Финляндии. В 1919 страна стала независимой от Советского Союза и боролись с хроническими болезнями из-за не очень хорошего медицинского обеспечения. Для исправления ситуации приняли решение проводить исследование. По стране курсировала мобильная бригада, оценивающая здоровья финнов. С 1960 года по 2013 год осмотрели около 60 000 человек.

Для опыта надо было много данных и из-за затрат и усилий, которые связаны с этим, тяжело получать свидетельства профилактики болезней, поэтому в 2013 году опыт закончили. Исследователи установили, что сауна на 50% понижает риски инфаркта миокарда, на 60% уменьшается вероятность деменции, на 78% снижаются риски психических расстройств.

Источник: inosmi.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Максим Галкин не хочет получать звание народного артиста ради места на кладбище

09.07 / «Вставай, кто рабства не хочет!»

05.10 / “Характерно для всех возрастных групп”: Ученые назвали ранние симптомы заражения коронавирусом

19.09 / Как носить шапки осенью, чтобы нравиться себе в зеркале: стильные советы

23.03 / В Мещанском районе Москвы реконструируют признанный культурным наследием кинотеатр “Форум”

06.09 / В Екатеринбурге прошла акция в поддержку политзаключенных

29.10 / Мнение: Испытание новой ракеты ПРО на полигоне Сары-Шаган

28.12 / Мнение: Вспоминай эту статью каждый раз перед молитвой Великому Прекрасному Человечеству.

06.09 / Мнение: О «перехвате» Лукашенко, пробирке Пауэлла и «руке Москвы»

25.06 / В Подмосковье двое мужчину угнали семь машин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика