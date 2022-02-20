Мусороперерабатывающий завод в Янино может ухудшить экологию

Городской мусороперерабатывающий завод МПБО-2 будет повторно обрабатывать мусор, накопленный на полигоне в Янино.

Александр Лапченко, директор завода, сказал, что из отходов выделят части, которые можно отправить на вторичную переработку. А органический мусор с помощью биобарабанов будет переработан в удобрения. Опасные хвосты же будут хоронить на полигонах, но не говорят, на каких именно.

Прежнее руководство выполняло свои обязанности не должным образом. В то время на территории завода хранилось более 42 тысяч тонн неотсортированного мусора, из-за чего экология территории ухудшилась, а местные жители регулярно жаловались на запах гнили. Это привело к уголовному преследованию бывшего начальства, однако тонны гниющих отходов так и остались отравлять воздух.

Двумя годами ранее Росприроднадзор по СЗФО зафиксировал несоответствие технологии переработки мусора на этом заводе. Компост, производимый на МПБО-2, имел третий класс опасности, а значит его использование приносило вред экологии.

Сергей Виноградов, эколог, рассказал, что так происходит из-за неправильной предварительной сортировки отходов, к которой привел дефицит рабочей силы. В результате из биобарабанов получали токсичный компост, который руководство завода не могло ни продать, ни захоронить, так как владельцы полигонов часто отказывались принимать токсичные отходы на свои участки. В итоге от отходов избавлялись, как говорят, нелегально: сжигали или сбрасывали на необорудованных свалках.

Сейчас неясно, решит ли новое руководство завода проблему с сортировкой мусора. Существует мнение, что отходы может хранить на своей территории компания «Эко Лэнд». Это компания-перевозчик Петербурга, которая ранее уже организовывала нелегальные свалки. Такое мнение подкрепляется тем, что МПБО-2 является субподрядчиком «Эко Лэнда» по перевозке мусора.

Прежде стало известно о пожаре на мусорной площадке на Волхонском шоссе в первых числах февраля. Завод МПБО-2 сдал эту площадку в аренду региональному оператору «Невский экологический оператор» (НЭО). Существует мнение, что возгорание было умышленным, и что таким образом предприятие уничтожает отходы.

Предтечей к этому стала мусорная реформа. Губернатор Александр Беглов начал ее проведение первого января 2022 года. С самого начала стало понятно, что власти не подготовились должным образом к реформе. График уборки дворов Петербурга был нарушен, из-за чего контейнерные площадки оказались завалены мусором. До сих пор Смольный и НЭО так и не смогли решить эту проблему.