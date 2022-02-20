Настя Ивлеева показала свои архивные фотографии, на которых запечатлена брюнеткой

Известная блогер, путешественница и телеведущая Настя Ивлева в настоящее время может похвастаться несколькими собственными проектами, которые популярны не только на YouTube, но и на телевидении. Например, в прошлом году она была в поездке, в ходе которой сняла небольшой сериал о малоизвестных городах России, вышедший в июне на экраны кинотеатров. Недавно в социальной сети Instagram знаменитость поделилась с поклонниками своими архивными фотографиями, на которых она запечатлена брюнеткой.

Ивлеева рассказала, что в 2015 году, после переезда из Ленинградской области, откуда она родом, в Москву, «будучи упитанной петербурженкой, бегала по московским ресторанам, устраиваться на вакансию хостес». В итоге девушка нашла работу менеджера в автомобильном салоне, затем поступила в школу телевидения Ольги Спиркиной «Останкино ТВ». Вскоре она завела блог в Instagram, посвященный спортивной тематике, затем начала снимать небольшие юмористические видео, за небольшое время приобрела большое количество поклонников и подписчиков. В 2017 году Ивлеева стала ведущей передачи «Орёл и решка. Перезагрузка». По словам знаменитости, именно популярность в Instagram помогла ей попасть на телевидение.

В настоящее время благодаря своему трудолюбию Настя Ивлеева живёт в собственном загородном доме, покупает дорогостоящие брендовые наряды и ездит на спортивных автомобилях.