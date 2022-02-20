Мнение: Новый рекорд ввода жилья, строители не хотят достраивать и рост вместительности

1. Россия продолжает ставить рекорд за рекордом. По итогам 2021 года ввод жилья вновь оказался самым большим за всю историю страны. До ожидаемой цифры в 100 миллионов квадратных метров добраться не удалось, но показатели всё же отличные. Блогер genby пишет:

https://genby.livejournal.com/977133.html

Это новый рекорд с 2015 года. На душу населения построили 0,64 квадратных метра. За 21 год Путин увеличил ввод жилья в три раза. В 2000 вводилось 0,21 метр жилья на душу.

Рекорд омрачен тем, что в декабре вместо обычных 18 млн квадратных метров ввели всего 11. Недостающих 8 млн не хватило до трехзначной цифры. <…>

Но взята еще одна круглая цифра, в России стало более 4 миллиардов метров жилого фонда. Это 27,5 метров на человека, вдвое больше чем 1980 году.

Рекордный ввод был обеспечен строительством одноквартирных домов, который вырос на 10 млн метров. Одноквартирных домов построено больше, чем строила вся государственная строительная отрасль в РСФСР в 1991 году (44 млн). Впервые строители одноквартирных домов обогнали строителей многоквартирных домов: 49,1 млн против 43,5 млн метров.

Последний факт, строительство одноэтажной России, весьма радует. То, что люди теперь всё больше покупают собственные дома, а не квартиры, ещё один признак возросшего уровня жизни.

2. Строители в России настолько заняты возведением нового жилья, что совершенно не хотят браться за старое. Основатель проекта «Сделано у нас» рассказывает:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/dohody-liudei-rastut-i-eto-prosto-fakt-i-fakt-etot-nado-smotret-ne-po-a-vot-6204aec769c0c1254c80a700

У меня дом небольшой 73 кв. м, когда дети были маленькие, это не было проблемой, но теперь им нужны каждому отдельная комната. Мы решили достроить дом, благо он каркасник, да и земли 12 соток.

Но вот чего я не ожидал, так это того, что желающих достроить мой дом нет. Никто не хочет браться за эту работу. Причем и компании и индивидуалы, все меня посылают.

Почему? Потому что намного проще построить дом с нуля. Это уже отработано до автоматизма, поэтому можно быстро заработать. А достройка это вещь непонятная. Как считать смету, надо делать уникальный проект, который потом больше не использовать. Могут в процессе непредвиденные проблемы появиться. Мне так один застройщик сказал: дешевле дом с нуля построить, чем твой достраивать.

Потому что у них очередь стоит из желающих строить себе дом. Они могут выбирать за что взяться, а за что нет. Несмотря на подорожавшие стройматериалы. И кто в теме тот знает, сегодня в диалоге с любым мастером, клиент в позе просящего – а мастер носом воротит.

Пока что неясно, как всё это отразится на ценах на жильё. С одной стороны, строят много, при этом ставку ЦБ поднял, так что ипотека должна стать дороже. С другой стороны, у нас дефицит рабочей силы, инфляция и растущая экономика. Цена может пойти и вверх, и вниз.

3. В комментариях периодически пишут: мол, жильё в стране хотя и строится, но якобы слишком маленькое. Дескать, капиталистические россияне вынуждены ютиться в студиях и однушках.

Вот график, который показывает что площадь двухкомнатных, трёхкомнатных и многокомнатных квартир в России за последние 30 лет выросла гораздо значительнее, чем площадь однушек:

https://notboringeconomy.ru/obespechennost-kvartirami-v-rossii-i-sssr-skolko-gosudarstvo-daet-kvartir-kogda-bylo-bolshe-zhilja-pri-brezhneve-ili-putine/