 

Мнение: В Европе запахло порохом?

20.02.2022, 19:59, Разное
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Новую охапку дров в костер, подогревающий убежденных, что война Украины и России неизбежна, подбросил министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Генерал завил, что совместные учения армий России и Беларуси «Союзная решимость-2022» не завершились, а будут продолжены: «В связи с нарастанием военной активности у внешних границ союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования союзного государства продолжить».

По словам генерала, основная цель учений заключается в «деэскалации военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ».

А еще министр обороны сделал абсолютно пропагандистское заявление: «В Европе очень сильно запахло порохом. Ее целенаправленно подталкивают к войне» (отсюда).


Похоже, что кто-то подсунул генералу конспект пламенного замполита времен СССР. Я  еще помню, как на политзанятиях в военном училище, а потом и в войсках замполиты нам постоянно напоминали, что запад бряцает оружием, что империалисты в любой момент могут напасть на нашу страну, что в мире неспокойно и пахнет порохом…

Министр обороны Беларуси, видимо, почитал раритетный конспект, вот и приплел запах пороха в Европе. Или я не прав? И в Европе реально пахнет порохом?

Фотография министра обороны Беларуси отсюда
Плакаты времен СССР отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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