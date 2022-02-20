В ОДКБ допустили отправку на Донбасс “миротворцев”

Зась заявил, что “гипотетически” можно себе представить такое развертывание, “если бы была добрая воля со стороны Украины (это ведь их территория), если бы был мандат Совбеза ООН, если бы оно было нужно и такое решение было поддержано всеми нашими правительствами”.

Зась сказал агентству, что ОДКБ имеет 17-тысячный контингент в постоянной готовности и “специализированные миротворческие силы” численностью почти 4 тыс. человек.

Он заявил, что организация в случае надобности может быстро развернуть большое количество войск.

Агентство отметило, что развертывание войск ОДКБ на Донбассе сейчас кажется маловероятным.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Контекст:

В конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января 2022 года заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

19 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что возле границ Украины Россия накопила 150 тыс. военных.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. Независимые наблюдатели это не подтвердили.

18 февраля президент США Джо Байден заявил, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—