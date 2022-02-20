 

Решение Путина и Лукашенко продолжить учения повышает озабоченность по поводу вторжения – Блинкен

20.02.2022, 19:40, Новости дня
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Ведущая спросила, повышает ли это решение озабоченность по поводу вторжения.

“Да, – ответил Блинкен. – Это также показывает, что сценарий, изложенный нами на заседании Совета безопасности на прошлой неделе, согласно которому РФ пытается осуществить серию провокаций для оправдания агрессивных действий против Украины, продвигается”.

Он отметил, что сейчас, “похоже, происходит все предшествующее реальному вторжению”.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации. В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения “Союзная решимость – 2022”, которые начались в феврале.

В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может “создать предлог для возможного вторжения” в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление “набором фантазий и страшилок”.

Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.

В МИД и минобороны Беларуси обещали, что по окончании учений 20 февраля все российские военные вместе с техникой покинут страну. Однако 20 февраля глава минобороны страны Виктор Хренин объявил, что учения будут продолжены.

В Белом доме считают, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Американские СМИ со ссылкой на военных и разведчиков сообщали, что войска РФ могут использовать девять различных маршрутов в рамках возможного полномасштабного вторжения в Украину. Среди этих возможных маршрутов указывалось и белорусское направление “для атаки с севера и окружения Киева”.

Украинские власти полагают, что западные страны преувеличивают опасность и провоцируют панику.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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