Мамедов: Заявление ОДКБ о возможности введения “миротворцев” на Донбасс – попытка России легализовать свое присутствие на востоке Украины

“Заявление ОДКБ о возможности введения “миротворцев” на Донбасс – попытка России легализовать свое присутствие на востоке Украины и оправдать оккупацию именно тогда, когда Европейский суд по правам человека рассматривает роль России в оккупации и нарушении прав человека”, – написал он.

Мамедов уверен, что Украина и Совет Безопасности ООН этого не допустят.

Заява #ОДКБ щодо можливості введення «миротворців» на Донбас – спроба #Росії легалізувати свою присутність на Сході * і виправдати окупацію саме тоді, коли ЄСПЛ @ECHR_CEDH розглядає роль * в окупації та порушенні #правлюдини. #Україна та @UN_SecurityCSA не дозволять цього.

— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) February 20, 2022

Контекст:

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что “гипотетически” можно себе представить развертывание “миротворцев” организации на Донбассе, “если бы была добрая воля со стороны Украины (это ведь их территория), если бы был мандат Совбеза ООН, если бы оно было нужно и такое решение было поддержано всеми нашими правительствами”.

В конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января 2022 года заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

19 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что возле границ Украины Россия накопила 150 тыс. военных.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. Независимые наблюдатели это не подтвердили.

18 февраля президент США Джо Байден заявил, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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