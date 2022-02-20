Антонов: У РФ нет планов вторгаться на Украину

Посол Росссии в США Анатолий Антонов в интервью американскому телеканалу CBS отверг обвинения в том, что РФ собирается напасть на Украину.

«Здесь нет инноваций, и таких планов нет. РФ публично объявила готовность продолжать дипломатические усилия для разрешения всех имеющихся вопросов. Российские войска находятся на суверенной российской территории. Мы никому не угрожаем», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» РФ на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.

В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что РФ якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.

Позже американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» РФ на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.