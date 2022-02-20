 

Посол в США: РФ не претендует на чужие территории

20.02.2022, 19:31, Новости дня
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Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов американскому телеканалу CBS.

«Мы не пытаемся захватывать никаких территорий зарубежных стран. Я бы хотел подтвердить, что Донбасс и Луганск являются частью Украины», – цитирует его РИА «Новости».

Антонов отметил, что вопрос о статусе Крыма, который в 2014 году воссоединился с Россией, с точки зрения Москвы закрыт, и «мы даже не хотим его обсуждать».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» РФ на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.

В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что РФ якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.

Позже американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» РФ на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.



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