 

Веб-камеры москвичей подключат к городской системе видеонаблюдения

20.02.2022, 19:31, Разное
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Мэрия Москвы внесла изменения в законодательные акты системы «Безопасный город 2030», обязав жителей города регистрировать свои личные веб-камеры с постоянным подключением через интернет к Городской системе видеонаблюдения Департамента информационных технологий Москвы.

Требования о регистрации распространяется на любые камеры (проводная или беспроводная камера, видеокамера, ip-камера, домофон, видеоняня и т.д.), которые работают постоянно, за исключением встроенных в устройства, где камера не является главной функцией (смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры).

Основной приоритет защиты граждан для их безопасности отдается спальням и кухням. Владелец камеры также должен по желанию обеспечить возможность трансляции звука и/или функции ночного видения – за это он получит бонус в виде социальной скидки на электричество, страхование квартиры и имущества. Скидка зависит от числа установленных в квартирах камер, но не может быть больше 25%.

Эксплуатация камер, не подключенных к системе, будет запрещена. Полиция и Росгвардия также получает право проверки работоспособности камеры и свидетельства о ее регистрации. В случае отключения любой камеры, либо не соответствия картинки установочным сведениям или изменения ее положения на жителя Москвы, владеющего камерой или помещением, в котором она установлена будет составлен административный протокол и выписан штраф 5000 рублей за нарушение требований к безопасности. Отказ от регистрации камеры приравнивается к контрабанде, камера изымается в пользу государства. Если имущество не оборудовано камерой – гражданин может встать в очередь на установку камеры за счет бюджета города.

Мэрия Москвы надеется, что положительный эффект от безопасности жителей будет оперативно масштабирован на остальные регионы страны в рамках региональных программ «Безопасный город».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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