 

Мнение: Голос – страшная сила

20.02.2022, 19:30, Разное
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Вот слушал тут давеча по радио в n-й раз дуэт Абрама Руссо и нашей Кристинки. Ну не могу воспринимать Кристину как певицу! Что ж за голосок-то, боже мой…

Тут вдруг в конец песенки вслушался – и с удивлением обнаружил, что как раз самый что ни на есть патетический финал песни Кристина вообще не поет; то ли покурить вышла, то ли, наоборот, фитнесом заняться. Абрам там один надрывается – вместе с женским хором.
Да оно, в общем, и правильно. Чего ей что зря горло мучить? Абрама все равно не переорать.

А я по странной ассоциации вспомнил впечатление из еще, боюсь, пионерского детства. Помню, был какой-то торжественный кремлевский концерт, и на сцене пел интернациональный дуэт: София Ротару и Карел Готт (был такой чешский певец-красавчик).

Картина стоит перед глазами! Вот камера берет их обоих: Ротару стоит практически неподвижно, на лице – застывшая идиотическая улыбка, она широко раскрывает рот – и оттуда льётся поистине мощный, неостановимый ГОЛОСИНА. О! рука неподвижно держит микрофон у лица, двигается только рот. Поневоле возникает аналогия с работающей бетономешалкой, у которой НА ПОЛНУЮ открыт слив. Такой же мощный, плотный, густой поток…

И все это – на фоне Карела Готта! Бедняга в жутких конвульсиях буквально выдавливает из себя МАКСИМУМ звука. Он в поту; на лбу вздулись жилы; крупные судороги проходят по телу, микрофон он буквально заталкивает себе в гортань. Право, еще немного, и можно решить, что через него пустили ток высокого напряжения.

Обидно, что все его адовы муки практически напрасны; все равно его голос почти не слышен…

И это была ДОЛГАЯ песня! По-моему, “Здравствуй, милый отчий дом…” Зрелище было поистине завораживающее – особенно для неокрепшего детского восприятия. Казалось, будто человек зачем-то решил месить бетон вручную наперегонки с исправно работающей бетономешалкой, и буквально умирает у вас на глазах!

Но не сдается.

Да-ааа… А вы говорите – Кристина! (2005)

Источник: Размышления вольного социолога



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